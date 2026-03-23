Jesolo si tinge d’azzurro: l’Italia della ginnastica prepara un weekend da protagonista

L’attesa per il Trofeo Città di Jesolo sta entrando nella fase più calda e l’Italia si presenta all’appuntamento con una spedizione particolarmente ampia e ricca di talento. Per l’edizione numero diciassette della manifestazione, in programma il 28 e 29 marzo, il direttore tecnico nazionale Enrico Casella ha convocato 31 ginnaste, costruendo una delegazione che uscire atlete d’esperienza, giovani emergenti e individualiste pronte a mettersi in mostra.

Jesolo, oramai da anni tappa di riferimento della ginnastica internazionale, rappresenterà un baco di prova importante per verificare condizione, gerarchie e prospettive in vista del prosieguo della stagione.

Due squadre senior per misurare la forza del gruppo

La selezione azzurra sarà articolata su due formazioni senior. Nel Team Italia 1 troveranno spazio Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Elisa Iorio, Martina Maggio, Giulia Perotti ed Emma Puato, mentre la seconda squadra sarà composta da Rebecca Aiello, Sofia Bianchi, Angelica Finiguerra, July Marano, Anthea Sisto e Sofia Tonelli. La scelta evidenzia la volontà di presentare un gruppo profondo e competitivo su tutti gli attrezzi, in grado di confrontarsi con avversarie di altissimo livello.

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Accanto alle senior ci sarà anche il team juniores, formato da Giada Di Pietro, Sofia Frenna, Emma Piccari, Clarissa Rinaldi, Rita Stefani e Michelle Tania: per loro Jesolo sarà un passaggio prezioso nel percorso di crescita vero l’élite internazionale.

Individualiste di spicco e un movimento sempre più profondo

A impreziosire ulteriormente la partecipazione italiana ci sarà anche un gruppo numeroso di individualiste invitate dai club. Tra i nomi più attesi spicca quello di Manila Esposito, bronzo olimpico, che sarà impegnata soltanto alla trave nel quadro di un rientro graduale. Insieme a lei ci saranno anche Artemisia Iorfino, Caterina Gaddi ed Eleonora Calaciura, tutte previste solo alle parallele asimmetriche, oltre ad Alessia Marena, Alessa Cepparulo, Veronica Mandriota e Beatrice Crivellaro.

Tra le più giovani, invece, figurano Siria Forestiero, Lara Clerici, Londra Ubertini, Martina Borsoi e Giulia Santinato. A seguire il gruppo sarà uno staff tecnico esperto, coordinato dallo stesso Casella.