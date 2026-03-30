Gorizia mette in vetrina il TeamGym: seconda prova Gold tra numeri importanti e nuovi verdetti

La seconda prova del Campionato Nazionale Gold di Teamgym ha animato il PalaBigot di Gorizia nel fine settimana del 28 e 29 marzo, confermando il buon momento della disciplina guidata dalla DTM Ornella Padovan. L’evento, organizzato dalla Dinamic Gym, ha coinvolto complessivamente 270 atleti suddivisi in 46 rappresentative: sabato spazio ai Miniteam, con 120 ginnasti di 26 squadre, mentre domenica sono scena in pedana i Team, con altri 150 atleti in rappresentanza di 20 club.

La Federazione ha sottolineato anche il buon riscontro tecnico emerso dai nuovi programmi adottati, in attesa della finale di inizio giugno a Lignano Sabbiadoro.

Sabato dei Miniteam: successi diffusi e podi molto combattuti

La prima giornata ha premiato diverse società, segno di un movimento equilibrato e ben distribuito. Negli Allievi Miniteam femminile ha vinto Usacli Torino, davanti a Filc Flac Team e Cervia Equipe. Tra le Junior Miniteam femminili si è imposta Nuova Realtà ’86, con Team Anni Verdi seconda e Exprì Artgympool Noceto terza.

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Nel Senior Miniteam maschile successo per Vertigmn, mentre nel Senior Miniteam femminile ha chiuso davanti a tutte Eden Sport, seguita da Accademia Ginnastica Serra Riccò ed Expr Artgympool Noceto. Nel Senior Miniteam Mixed, infine, primo posto per Nuova Realtà ’86 davanti al Centro Ginnastica Monterotondo e New Alpi Gym.

Domenica dei Team: Torino, Fossano e Nuova Realtà tra le protagoniste

Nella seconda giornata sono arrivate altre indicazioni pesanti i vista dell’atto conclusivo della stagione. Nella categorie Allieve Team femminile ha prevalso Nuova Realtà ’86, davanti a Flic Flac Team e alla seconda squadra della stessa società friulana. Tra le Junior Team Women ha primeggiato Libertas Fossano, con Flic Flac Team e Accademia Ginnastica Serra Riccò sul podio, mentre nella Junior Team Mixed ha gestggiato Ginnastica Cumiana.

Tra i senior, Usacli Torino ha dominato sia il Sernio Team Men che questo femminile, mentre nel Senior Team Mixed il miglior punteggio è stato quello di Nuova Realtà ’86, davanti a Sportime Boves e alla padrona di casa Dinamic Gym.