Ginnastica, verso i Top Events 2026: su Volare TV il grande viaggio della FGI verso l’eccellenza

Manca un mese al via dei nove eventi di punta della ginnastica italiana: Serie A, finali scudetto e Assoluti di Ritmica in diretta streaming su Volare TV.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: manca ormai soltanto un mese al primo grande appuntamento con i Top Events 2026 di Ginnastica, il progetto che riunisce i momenti più prestigiosi della stagione federale sotto un’unica visione. Un percorso che sarà raccontato in diretta streaming su Volare TV, il canale ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia sulla piattaforma OTT Sportface, punto di riferimento per appassionati, tecnici e addetti ai lavori.

I Top Events comprendono le competizioni di Serie A, A2 e B, le finali scudetto dei piccoli e grandi attrezzi, oltre agli Assoluti di Ritmica di Folgaria, senza dimenticare il valore complessivo di un calendario federale che resta ricco di appuntamenti fondamentali, come gli Assoluti di Artistica in programma a fine luglio al PalaMeda.

Un’organizzazione “in house” per un progetto strategico

L’edizione 2026 dei Top Events segna un passaggio importante anche dal punto di vista organizzativo. I nove appuntamenti saranno infatti gestiti direttamente dalla Federazione Ginnastica d’Italia, con la collaborazione di un’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) composta da Corpo Libero Gymnastics Team di Padova ed Eurogymnica di Torino.

Un modello innovativo, guidato dalla FGI attraverso un management organizzativo dedicato e affiancato da un revisore Audit, che punta a garantire uniformità, qualità e sostenibilità all’intero progetto.

Volare TV al centro della narrazione della ginnastica italiana

Come tutti gli eventi nazionali di massimo rilievo, anche i Top Events 2026 saranno trasmessi in diretta streaming su Volare TV, rafforzando il ruolo del canale federale come casa digitale della ginnastica italiana.

Oltre alle competizioni di Serie A e alle finali scudetto, Volare TV racconterà un calendario ricchissimo che include:

le dieci tappe del Circuito World Cup di GAM, GAF e GR

la Coppa di Trampolino a Riccione

il Trofeo Città di Jesolo

il Mondiale di Acrobatica

Il via ufficiale è fissato per il weekend del 27 e 28 febbraio, con la 1ª prova del Campionato di Serie A1, A2 e B dei grandi attrezzi dal PalaPanini di Modena. In diretta andranno le cinque ore di gara della Serie A1, il vertice del movimento nazionale.

Un’identità unica per nove eventi: il concept dei Top Events 2026

Il “pacchetto” dei Top Events 2026 è legato da un filo conduttore comune, pensato per unire le diverse sezioni e anime della Federazione in un unico grande racconto sportivo.

Questo concetto prende forma già nel logo ufficiale, un disegno che fonde in un’unica armonia le essenze dell’Artistica e della Ritmica. La struttura richiama una “S” stilizzata, simbolo di sinergia e sport, costruita attraverso due linee morbide che evocano:

la fluidità dei movimenti ritmici, come nastro e palla

la potenza e precisione della ginnastica artistica, rappresentata dall’equilibrio e dalla solidità delle linee

I due cerchi inseriti nel logo richiamano i piccoli attrezzi e i momenti chiave di salto e slancio dei grandi attrezzi. Un simbolo unitario che celebra l’equilibrio tra forza e grazia, cuore comune delle discipline ginniche.

Un unico grande progetto: continuità, appartenenza, condivisione

L’idea di unità dei nove eventi federali è rafforzata anche dal concept del lettering: le lettere del titolo “Ginnastica Top Events 2026” sono fuse tra loro per rappresentare coesione, continuità e appartenenza.

Pur trattandosi di manifestazioni distinte, i Top Events sono concepiti come un unico grande progetto, capace di trasmettere un messaggio chiaro a tutto il mondo della ginnastica: solo attraverso lavoro di squadra, condivisione e supporto reciproco si può arrivare al vertice.

“Fly to the top”: il claim che racconta una visione

Il senso più profondo dei Top Events 2026 è racchiuso nel claim ufficiale: “Fly to the top”. Volare in alto, raggiungere la vetta, ognuno con i propri mezzi, sogni e potenzialità.

Su Volare TV il pubblico potrà ammirare in pedana i migliori ginnasti del panorama italiano, insieme a stelle internazionali, ma soprattutto sarà invitato a condividere un messaggio universale: sfidare i propri limiti, spingersi oltre e puntare all’eccellenza, che non è solo vittoria, ma la capacità di dare sempre il meglio di sé.