World Cup di Sofia: tris di medaglie per Raffaeli, argento per le Farfalle – Rivivi le emozioni su Volare TV

Quattro podi per l’Italia nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, con le finali trasmesse in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Quattro medaglie azzurre nella prima tappa di World Cup

Bilancio positivo per la nazionale italiana nella prima tappa stagionale della World Cup di ginnastica ritmica disputata a Sofia. Le azzurre tornano dalla Bulgaria con altre quattro medaglie dopo il terzo posto conquistato da Sofia Raffaeli nell’all-around. Nelle finali di specialità la ginnasta marchigiana ha ottenuto tre podi, mentre la squadra delle Farfalle ha conquistato un argento nell’esercizio misto.

Le final eight, eccezionalmente disputate di lunedì, sono state trasmesse in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini.

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Raffaeli conquista tre podi nelle finali di specialità

All’Arena Armeec di Sofia, impianto dove nel 2022 aveva conquistato il titolo mondiale, Sofia Raffaeli ha presentato il nuovo programma preparato insieme all’allenatrice Amina Zaripova, ottenendo tre podi su quattro finali disputate.

La prima medaglia è arrivata al cerchio, dove l’azzurra ha ottenuto 29.600 punti, chiudendo al terzo posto alle spalle dell’ucraina Taisiia Onofriichuk, oro con 30.400, e della ginnasta neutrale Sofiia Ilteriakova, seconda con 29.700.

Bronzo anche nella finale alla palla con il punteggio di 28.550, in una gara molto equilibrata. Davanti alla ginnasta delle Fiamme Oro si sono piazzate Stiliana Nikolova, argento con 28.900, e ancora Onofriichuk, prima con 29.000.

Il miglior risultato di giornata è arrivato alle clavette, dove Raffaeli ha conquistato l’argento con 29.500, stesso punteggio della bulgara Nikolova ma con una migliore esecuzione. L’oro è stato vinto da Eva Brezalieva con 29.650.

Settimo posto invece al nastro con 26.450, risultato condizionato da una perdita durante l’esercizio. La vittoria è andata ancora a Onofriichuk.

Presente nelle finali anche Viola Sella, atleta dell’Aeronautica Militare allenata da Daniela Vergani, che ha chiuso la prova alla palla con 26.650 punti.

Argento per le Farfalle nell’esercizio misto

A completare il bilancio azzurro è arrivata la medaglia d’argento della squadra nella finale del misto con tre cerchi e due paia di clavette. Le Farfalle, composte da Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi, hanno eseguito una prova precisa e pulita, confermando i progressi mostrati nei tornei internazionali di Tartu e Marbella.

Il lavoro svolto al Centro federale di Chieti con le tecniche Germani Germani e Monia Di Matteo ha portato a un risultato significativo nella prima uscita stagionale di Coppa del Mondo. A Sofia era presente anche il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci, oltre allo staff tecnico e alla delegazione azzurra.

Prossime tappe della World Cup

Il circuito di World Cup proseguirà con le tappe di Tashkent dal 10 al 12 aprile, Baku dal 17 al 19 aprile e la finalissima di Milano dal 10 al 12 luglio all’Unipol Forum di Assago.