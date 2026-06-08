Viola Sella, il ritorno della resilienza: dal grave infortunio al bronzo tricolore di Folgaria

Dopo un 2025 segnato dall’infortunio che le ha fatto perdere gli Europei di Tallinn, Viola Sella è tornata protagonista ai Campionati Italiani Assoluti di Folgaria. Bronzo nell’all around e protagonista nelle finali di specialità, la ginnasta dell’Aeronautica Militare rilancia le proprie ambizioni in azzurro e guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti internazionali.

Il ritorno di Viola Sella

La ginnastica ritmica italiana ritrova una delle sue protagoniste più attese. A Folgaria, ai Campionati Italiani Assoluti, Viola Sella è tornata sul podio nazionale dopo mesi difficili, conquistando il bronzo nel concorso generale e collezionando medaglie anche nelle finali di specialità.

Per la ginnasta milanese dell’Aeronautica Militare si tratta del coronamento di un percorso di recupero iniziato oltre un anno fa, quando un infortunio alla base del quinto metatarso aveva interrotto bruscamente la sua crescita.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’infortunio che ha cambiato il 2025

Il momento più difficile è arrivato il 15 maggio 2025, a pochi giorni dalla Final Six di Serie A e soprattutto dagli Europei di Tallinn.

La lesione alla caviglia e al piede costrinse Sella a fermarsi proprio quando era in corsa per un posto di primo piano nella Nazionale maggiore.

“Ho ripreso in pieno solo dal 2026”, racconta l’azzurra, spiegando come il recupero sia stato graduale e abbia richiesto mesi di lavoro lontano dalle competizioni più importanti.

Nuovi esercizi e una nuova ripartenza

Con l’inizio del nuovo anno è arrivata anche una vera e propria rifondazione tecnica.

“Sì, abbiamo cambiato tutto. Non aveva senso rimanere con i vecchi esercizi”, spiega Sella, che insieme allo staff tecnico ha deciso di rinnovare programmi, difficoltà e impostazione artistica.

Un percorso che ha portato risultati immediati a Folgaria, dove la ginnasta dell’Aeronautica Militare ha conquistato il bronzo nel completo, il secondo posto al nastro e diversi piazzamenti da podio nelle finali di specialità.

L’Aeronautica Militare e il nuovo percorso

Tra le novità più importanti della sua carriera c’è anche l’ingresso nel Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare.

“Mi trovo molto bene nella grande famiglia dell’Aeronautica”, spiega l’atleta, che ha disputato proprio a Folgaria la sua prima competizione nazionale con i nuovi colori.

Un’esperienza che rappresenta per lei un ulteriore stimolo nel percorso verso il ritorno ai massimi livelli internazionali.

Gli obiettivi tra Challenge Cup e Giochi del Mediterraneo

La stagione di Viola Sella proseguirà ora con nuovi appuntamenti internazionali.

Nel suo calendario figurano la Challenge Cup di Cluj-Napoca e soprattutto i Giochi del Mediterraneo di Taranto, ai quali prenderà parte insieme a Margherita Fucci.

La convocazione è stata comunicata direttamente dal presidente federale Andrea Facci al termine dei Campionati Italiani di Folgaria.

Uno sguardo verso Los Angeles 2028

Il ritorno alle gare internazionali permette a Sella di osservare da vicino l’evoluzione della ritmica mondiale.

La ginnasta azzurra ha sottolineato l’elevatissimo livello della concorrenza internazionale, soprattutto dopo il ritorno di russe e bielorusse e la crescita di numerose nazioni extraeuropee.

Nonostante questo, l’obiettivo resta chiaro: continuare a crescere e ritrovare la migliore condizione possibile.

L’infortunio appartiene ormai al passato. Adesso per Viola Sella il futuro torna ad avere i colori dell’azzurro.