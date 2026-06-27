Ritmica, World Challenge Cup Cluj: Sella nona dopo la prima giornata, Fucci rompe il ghiaccio. Squadra azzurra in finale con le 5 palle

Alla BT Arena di Cluj-Napoca Viola Sella e Margherita Fucci hanno aperto il concorso generale con cerchio e palla. Buone indicazioni anche dalla squadra italiana, quinta con le 5 palle e qualificata alla finale di domenica.

Mentre a Rimini Sofia Raffaeli e Tara Dragas erano protagoniste alla Ginnastica in Festa, la ritmica azzurra era impegnata anche sul fronte internazionale. Alla BT Arena di Cluj-Napoca, in Romania, è cominciata la World Challenge Cup, con Viola Sella e Margherita Fucci in pedana nella prima parte del concorso generale individuale.

Le due individualiste italiane hanno affrontato il primo turno con cerchio e palla, chiudendo la giornata inaugurale con esercizi solidi e indicazioni positive in vista del completamento della gara, in programma oggi, sabato 27 giugno, con clavette e nastro.

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Viola Sella nona nella classifica provvisoria

La migliore delle azzurre, dopo la prima metà del concorso generale, è Viola Sella. L’aviere dell’Aeronautica Militare occupa la nona posizione provvisoria con 54.000 punti, grazie al 27.150 ottenuto al cerchio e al 26.850 alla palla.

La ginnasta milanese, allenata da Daniela Vergani, ha offerto una prova particolarmente convincente al cerchio. Alla palla ha lasciato qualcosa soltanto per una lieve imprecisione sulla difficoltà di corpo, restando comunque pienamente in corsa per migliorare la propria posizione nella seconda parte del Completo.

Fucci diciassettesima all’esordio in Coppa del Mondo

Più indietro Margherita Fucci, talento della Cervia Ginnastica Sport seguita da Simona Ravaioli. La ginnasta classe 2009 di Ravenna, all’esordio in Coppa del Mondo, è diciassettesima con 51.800 punti.

Fucci ha totalizzato 25.900 sia alla palla sia al cerchio. La prova più convincente è arrivata proprio con la palla, mentre al cerchio ha completato una routine regolare, pur con alcune piccole sbavature sui rischi, aspetti che potranno essere perfezionati con l’esperienza. Un debutto comunque utile per affrontare con fiducia la giornata decisiva di oggi.

Varfolomeev davanti a tutte dopo la prima giornata

In testa alla classifica provvisoria c’è la tedesca Darja Varfolomeev, campionessa olimpica, mondiale ed europea, impegnata con clavette e nastro e leader con 58.650 punti.

Alle sue spalle si trovano l’uzbeka Takhmina Ikromova, seconda con 56.950, e l’israeliana Daniela Munits, terza con 55.750. Ai piedi del podio provvisorio c’è l’altra uzbeka Lola Djuraeva, quarta con 55.700.

Per definire gli ottetti che torneranno in pedana nelle finali di specialità bisognerà attendere l’incrocio degli attrezzi e il completamento del programma individuale.

La squadra azzurra conquista la finale con le 5 palle

Indicazioni incoraggianti sono arrivate anche dalla squadra italiana, impegnata nell’esercizio con le cinque palle. Sofia Colombo della S. Giorgio 79, Lorjen D’Ambrogio della Ginnastica Opera, Alessia Rigato della Ritmica Albachiara e i tre avieri del Centro Sportivo di Vigna di Valle, Sofia Maffeis, Alexandra Naclerio e Giulia Segatori, hanno chiuso al quinto posto con 22.100 punti.

La prova delle azzurre, allenate da Elisa Quilici e Serena Farina, è stata segnata da qualche piccola sbavatura e da un fuori pedana nel corso dell’esercizio. Il gruppo ha però reagito bene nella seconda parte della routine, mantenendo qualità e fluidità fino alla chiusura.

Il quinto posto vale l’accesso alla finale di specialità di domenica. In testa, dopo l’esercizio con le cinque palle, ci sono Israele con 28.150 punti, Germania con 26.900 e Uzbekistan con 24.050. Davanti all’Italia anche la Finlandia, quarta con 23.250.

La World Challenge Cup di Cluj-Napoca proseguirà con l’assegnazione delle medaglie del concorso generale d’Insieme e con gli ultimi pass per le final eight per attrezzo.