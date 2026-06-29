Ritmica, World Challenge Cup Cluj: Viola Sella quinta al nastro, Farfalle quinte con le 5 palle

Si chiude con buone indicazioni la trasferta azzurra in Romania. Viola Sella sfrutta il ripescaggio e chiude quinta nella finale al nastro, stesso piazzamento per l’Insieme con le cinque palle.

La World Challenge Cup di ritmica a Cluj-Napoca si chiude con una domenica positiva per l’Italia. Alla BT Arena, in Transilvania, arrivano due quinti posti che raccontano una tappa utile e incoraggiante per il gruppo azzurro: quello di Viola Sella nella finale al nastro e quello della squadra italiana nell’esercizio con le cinque palle.

Una missione che lascia buone sensazioni per la qualità tecnica mostrata e per i margini di crescita emersi, soprattutto dopo una qualificazione non sempre lineare.

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Viola Sella quinta al nastro

Viola Sella ha saputo sfruttare nel migliore dei modi l’occasione arrivata dopo il forfait della bulgara Dara Stoyanova. L’aviere dell’Aeronautica Militare, inizialmente prima riserva, è entrata in finale al nastro e ha risposto con una prova di grande valore.

Il suo esercizio è stato premiato con 27.250 punti, punteggio che le ha permesso di chiudere al quinto posto, davanti alla rumena Andreea Verdes con 24.750, alla tedesca Darja Varfolomeev con 26.600 e all’altra atleta di casa Amalia Lica con 26.800.

Un risultato significativo per Sella, che dopo lo stop per infortunio sta ritrovando continuità e consapevolezza in un contesto internazionale di alto livello.

Farfalle quinte con le cinque palle

Quinto posto anche per l’Insieme azzurro nella finale con le cinque palle. La squadra composta da Lorjen D’Ambrogio, Sofia Maffeis, Alexandra Naclerio, Alessia Rigato e Giulia Segatori, con Sofia Colombo a bordo pedana, ha chiuso con 25.850 punti.

Il punteggio, frutto di D. 11.800, A. 7.350 ed E. 6.700, migliora sensibilmente il 22.100 ottenuto venerdì in qualifica. Una risposta importante dopo gli errori precedenti e una conferma del lavoro svolto all’Accademia di Desio sotto la guida di Elisa Quilici e Serena Farina.

Le azzurre hanno chiuso a un solo decimo dall’Uzbekistan e a mezzo punto dal podio, mostrando segnali incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti.

Israele vince entrambe le finali di squadra

Nelle finali di specialità per le squadre, Israele ha conquistato il successo in entrambe le routine.

Con le cinque palle, il gruppo composto da Agam Gev, Arina Gvozdetskaia, Sofia Prezhyn, Avigail Shved, Keren Sobol e Taisiia Sokolenko ha vinto con 28.050 punti, precedendo la Germania con 27.850 e la Polonia con 26.350.

Israele si è imposto anche nel misto con 25.700, davanti alla Polonia con 25.250 e all’Uzbekistan con 24.400.

Le finali individuali: Onofriichuk, Lewinska e Varfolomeev protagoniste

Tra le individualiste, la protagonista è stata l’ucraina Taisiia Onofriichuk, vincitrice al nastro con 28.000 e al cerchio con 28.850.

Alla palla il successo è andato alla polacca Liliana Lewinska con 28.250, mentre alle clavette è tornata al comando Darja Varfolomeev, capace di firmare un eccellente 30.250, suo nuovo personale.

Ora lo sguardo va alla World Cup di Milano

Dopo la trasferta in Romania, la delegazione guidata da Daniela Vergani, con Simona Ravaioli, e con Luciana De Corso e Francesca Cupisti in giuria, rientra in Italia con indicazioni importanti.

Il prossimo grande appuntamento sarà l’epilogo del circuito di World Cup, in programma all’Unipol Forum di Assago. Domenica 12 la manifestazione sarà trasmessa in diretta su La7, offrendo al pubblico italiano la possibilità di seguire da vicino alcune delle migliori interpreti mondiali della ritmica.