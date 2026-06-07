Ginnastica ritmica, Raffaeli cala il pokerissimo: quinto titolo italiano consecutivo a Folgaria – Le emozioni su Volare TV

La campionessa marchigiana ha completato ieri la rimonta su Tara Dragas e si è confermata regina della ginnastica ritmica italiana. A Folgaria, Sofia Raffaeli ha conquistato il quinto titolo assoluto consecutivo, raggiungendo Veronica Bertolini nell’albo d’oro della competizione. Rivivi tutte le emozioni su Volare TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Raffaeli rimonta Dragas e conquista il tricolore

Sofia Raffaeli ha scritto un’altra pagina della sua storia sportiva conquistando ieri il titolo italiano assoluto di ginnastica ritmica per il quinto anno consecutivo. Al Palaghiaccio di Folgaria, in diretta su Volare TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, la ventiduenne marchigiana è riuscita a ribaltare la situazione dopo aver chiuso la prima giornata alle spalle di Tara Dragas.

Determinanti le prove alle clavette e al nastro, con cui la ginnasta della Ginnastica Fabriano ha completato la rimonta grazie a un eccellente 30.050 alle clavette e a un 28.800 al nastro. Il totale finale di 115.650 le ha permesso di conservare la coppa nazionale che detiene dal 2022.

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Quinto successo consecutivo

Con questo trionfo, il bronzo olimpico raggiunge quota cinque titoli consecutivi, eguagliando Veronica Bertolini, vincitrice dal 2013 al 2017. Resta invece ancora distante il record di Julieta Cantaluppi, che guida questa speciale classifica con sette affermazioni.

«Se riuscissi almeno a raggiungere Julie sarebbe già qualcosa di straordinario – ha commentato Sofia – Quest’anno è stato davvero complicato arrivare fino a qui, quindi non do nulla per scontato. Però sì, tra gli obiettivi per il futuro ci può stare anche quello di continuare a vincere e provare ad avvicinarmi al suo straordinario record».

Dragas seconda, torna sul podio Viola Sella

Alle spalle di Raffaeli ha chiuso Tara Dragas, protagonista di una gara di altissimo livello. La ginnasta friulana ha pagato un errore nell’ultimo rischio alle clavette e si è fermata a quota 114.400, poco più di un punto dalla vincitrice.

Terza posizione per Viola Sella, autrice di una prova regolare e convincente. Con il punteggio complessivo di 110.400, la ventenne milanese dell’Aeronautica Militare è tornata sul podio dopo il lungo stop causato dall’infortunio che l’aveva costretta a fermarsi nel 2025.

Bene anche Agiurgiuculese e le giovani promesse

Ai piedi del podio si è piazzata Alexandra Agiurgiuculese, rientrata ai massimi livelli dopo le ultime stagioni complicate. L’olimpionica di Tokyo 2021 ha concluso quarta con il totale di 104.550.

Da segnalare anche le prestazioni delle giovani Cassano, Visentin e Musacci, impegnate nel programma senior. In particolare Musacci, reduce dal bronzo europeo junior al cerchio conquistato a Varna, ha chiuso all’ottavo posto assoluto con 101.250 punti.

Le parole della campionessa italiana

«Dopo gli Europei abbiamo avuto pochissimo tempo per recuperare e la stanchezza si è fatta sentire», ha spiegato Sofia Raffaeli dopo la conquista del titolo.

«In questi giorni è stato fondamentale il sostegno delle bambine che si allenano con noi al Pala Cesari e che hanno gareggiato qui a Folgaria nell’Insieme, ma anche quello dei miei genitori, che mi sono sempre stati vicini. Sentire il loro affetto mi ha dato una grande carica».

Raffaeli ha poi parlato della sfida con Tara Dragas:

«Ormai ci conosciamo bene e sappiamo quanto sia alto il livello di entrambe. Siamo molto agguerrite e ci spingiamo continuamente a dare il massimo l’un l’altra. In questa qualifica abbiamo commesso entrambe qualche errore, ma sappiamo anche di poter esprimere una ginnastica di qualità. La cosa bella è che ci osserviamo, impariamo guardandoci e questo ci permette di crescere e migliorare sempre».

Parole di affetto anche per Viola Sella:

«Sono davvero felice per Viola. Lo scorso anno ha attraversato un momento difficile ed è rientrata da poco. Già a Sofia, in Coppa del Mondo, avevo visto segnali molto positivi e sono contenta che stia ritrovando fiducia e continuità. Mi piace tantissimo come ginnasta e le sono molto legata. Spero che continui a crescere perché ha ancora tanto da dimostrare».

Oggi le finali di specialità

La manifestazione prosegue oggi al Palaghiaccio di Folgaria con le quattro Final Eight di specialità e con l’ultimo confronto dedicato alle competizioni d’insieme giovanili.

Le finali saranno trasmesse in diretta su Sportface con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini.