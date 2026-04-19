Raffaeli, doppia emozione d’argento a Baku su Volare TV: palla e nastro sul podio, cerchio sfuma per 200 millesimi

La marchigiana delle Fiamme Oro chiude con due secondi posti alle spalle di Varfolomeev e sfiora il podio al cerchio. Dragas quinta alle clavette all’esordio stagionale. L’Insieme chiude sesta e settima. Prossimo appuntamento l’European Cup dal 30 aprile a Baku

Altri due argenti per Sofia Raffaeli nella stanza dei sogni di Chiaravalle. Alla FIG World Cup di Baku, l’agente delle Fiamme Oro sale sul podio sia alla palla che al nastro, in entrambi i casi alle spalle dell’olimpionica Darja Varfolomeev e davanti alla bulgara Stiliana Nikolova. La gara è stata trasmessa in diretta su Volare TV e su Amazon Prime Video con il commento di Marta Pagnini, ed è tuttora disponibile on demand su Sportface TV.

🎀 Rivi le emozioni della giornata su Volare TV: Clicca qui

Palla: un decimo dal titolo

Alla palla Raffaeli si ferma a 28.800, un solo decimo dalla tedesca che fa suo il titolo a 28.900. Terza Nikolova con 28.600, quarta la kazaka Akmaral Yerekesheva con 27.000.

Nastro: argento con più distacco

Al nastro il gap si fa più marcato: Varfolomeev si impone con 28.800, Raffaeli è seconda con 28.500, terza ancora Nikolova.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Cerchio: fuori dal podio per 200 millesimi

La beffa più grande arriva al cerchio: la 22enne marchigiana pareggia i conti con la bielorussa Alina Harnasko a 28.250 — superandola per la migliore esecuzione — ma si fa battere dalla russa Sofiia Ilteriakova, terza a 28.450. Non erano nemmeno irraggiungibili la capolista Taisiia Onofriichuk (28.650) e Nikolova (28.550), seconda. Un podio sfumato per soli 200 millesimi.

Dragas quinta alle clavette, Varfolomeev padrona assoluta

Alle clavette, assente Raffaeli, tocca a Tara Dragas — all’esordio stagionale nella manifestazione — sostituire la compagna. L’agente friulana chiude quinta con 27.100, mentre domina ancora Varfolomeev con uno straordinario 29.900, completando tre attrezzi da numero uno assoluta. Alle sue spalle Ilteriakova (28.800) e Onofriichuk (28.200).

L’Insieme: sesta e settima, ma con solidità

L’Italia di Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Bianca Vignozzi, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi, guidata dallo staff di Germana Germani e Monia Di Matteo, chiude sesta nella prima esecuzione con 24.500 e settima a cerchi e clavette con 23.850. Tra le squadre, comandano Israele (26.650) alle 5 palle e la Spagna (27.950) nel misto.

Prossimi appuntamenti

La delegazione FGI si fermerà ad allenarsi sulle rive del Caspio in vista dell’European Cup, in programma dal 30 aprile al 3 maggio alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku. Nel mirino, per tutto il gruppo, gli Europei di fine maggio a Varna. L’ultimo appuntamento con la World Cup sarà invece la tappa italiana all’Unipol Forum di Milano, dal 10 al 12 luglio.