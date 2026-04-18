Raffaeli sesta nel concorso generale a Baku, domenica le finali di specialità su Volare TV: c’è anche Dragas alle clavette

La marchigiana chiude con 111.100 punti nella penultima tappa della Coppa del Mondo di ritmica, lontana dal podio conquistato a Sofia. Vince l’ucraina Onofriichuk con 115.650. Dragas tredicesima con 106.400

Sofia Raffaeli chiude al sesto posto il concorso generale individuale nella penultima tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica disputata a Baku, senza riuscire a ripetere il podio conquistato nella prova inaugurale della stagione a Sofia.

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I punteggi di Raffaeli

La 22enne marchigiana ha totalizzato un punteggio complessivo di 111.100, così distribuito: 27.900 con le clavette, 27.000 al nastro, 28.950 al cerchio e 27.250 con la palla. Prestazioni solide ma non sufficienti per rientrare nella lotta per le prime tre posizioni.

Il podio: vince Onofriichuk

Il successo è andato all’ucraina Taisiia Onofriichuk con 115.650 punti, davanti alla tedesca Darja Varfolomeev (114.750) e alla bulgara Stiliana Nikolova (114.050). Ai piedi del podio l’uzbeka Takhmina Ikromova, seguita dalla russa Sofiia Ilteriakova.

Dragas tredicesima

Buona prova anche per Tara Dragas, tredicesima con 106.400 punti: cerchio 24.500, palla 27.050, clavette 28.800, nastro 26.050.

Domenica le finali di specialità

Domenica 19 aprile spazio alle finali di specialità: Raffaeli sarà impegnata in tutte e quattro le prove — cerchio, palla, clavette e nastro — mentre Dragas gareggerà alle clavette. Le finali saranno trasmesse in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, e in contemporanea su Amazon Prime Video a partire dalle ore 9:50.