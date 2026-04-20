Ginnastica ritmica, a Chieti assegnati i titoli del Campionato Gold Allieve

Il Palatricalle ha ospitato il 18 e 19 aprile la rassegna nazionale individuale: due giornate di alto livello tecnico e grande partecipazione di pubblico.

Chieti è stata per un intero fine settimana il punto di riferimento della ginnastica ritmica italiana, ospitando al Palatricalle “Sandro Leombroni” il Campionato Nazionale Individuale Gold Allieve, andato in scena il 18 e 19 aprile. Due giornate caratterizzate da esercizi di alto contenuto tecnico e da una partecipazione calorosa del pubblico, che ha accompagnato le prove delle giovani ginnaste con entusiasmo e applausi.

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L’organizzazione curata da Armonia d’Abruzzo si è dimostrata all’altezza di un appuntamento di rilievo nazionale, alla presenza delle autorità federali e regionali. Tra i presenti il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci, la presidente del comitato regionale Abruzzo Barbara Giansante, il consigliere Frank William Marinelli e la presidente del club organizzatore Anna Maziotti.

I risultati delle Allieve 1 e Allieve 2

Ad aprire il programma, sabato, sono state le Allieve 1, con la vittoria di Elowen Chialastri (AS Udinese), prima classificata con il punteggio di 39,000. Alle sue spalle Vittoria Finocchiaro (Nike Catania), seconda con 38,750, e Nicole Castellano (GR Pontecagnano), terza con 35,800.

Nella categoria Allieve 2 si è imposta Grace Huesca (San Giorgio 79 Desio), protagonista di una prova convincente chiusa con 60,950 punti. Sul podio Ludovica Gambini (Lo Zodiaco Ravenna), seconda con 59,050, e Arianna Milanese (Concordia Chiavasso) insieme ad Asia Cordoni (Raffaello Motto Viareggio), terze a pari merito con 56,950.

Successi nelle Allieve 3 e Allieve 4

Nelle Allieve 3 il successo è andato a Cloe Romagnoli (G. Fabriano), capace di totalizzare 64,950 punti su tre attrezzi. Alle sue spalle Matilde Santilli (Armonia D’Abruzzo) con 63,450 e Beatrice Agostino (Ginnastica E. Riboli) con 63,250.

Tra le Allieve 4 il titolo è stato conquistato da Camilla Musacci (Raffaello Motto) con il punteggio di 66,100. Seconda posizione per Mariavittoria Celentano (Ritmica 2000 Quartu) con 64,350, seguita da Chiara Cavalleri (Polisportiva Capriolese), terza con 64,250.

Piergentili vince tra le Allieve 5

La giornata di domenica si è conclusa con la gara delle Allieve 5, dove Emma Piergentili (Braccio Fortebraccio) ha ottenuto il primo posto grazie al punteggio di 91,150 sui quattro attrezzi. Filomena Marmo (Kadokan Atena Lucana) ha conquistato la medaglia d’argento con 90,450, mentre Linda Fiorucci (G. Fabriano) ha chiuso al terzo posto con 90,350.

Nel complesso, la manifestazione ha evidenziato la crescita del movimento della ginnastica ritmica italiana, tra talento giovanile, qualità tecnica e una buona partecipazione di pubblico, elementi che hanno contribuito al successo dell’evento.