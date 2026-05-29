Europei di Ginnastica Ritmica, bronzo storico per Flavia Cassano al cerchio junior

La quattordicenne pugliese conquista il terzo posto ai Campionati Europei di Varna. Per l’Italia è la prima medaglia continentale juniores individuale al cerchio nella storia della ginnastica ritmica.

La ginnastica ritmica italiana festeggia una nuova protagonista. Ai Campionati Europei in corso a Varna, in Bulgaria, la quattordicenne Flavia Cassano ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella finale junior del cerchio, regalando all’Italia un risultato storico.

L’atleta dell’Iris Giovinazzo, nata nel 2011 e residente a Capurso, in provincia di Bari, ha chiuso la sua prova con il punteggio di 25.800, migliorando il risultato ottenuto in qualificazione e riuscendo a salire sul podio continentale alle spalle della bulgara Siyana Alekova, oro con 27.100 punti, e della russa Kseniia Savinova, argento con 26.350.

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Un bronzo che entra nella storia

Quello conquistato da Flavia Cassano non è un semplice piazzamento internazionale. Si tratta infatti della prima medaglia europea juniores italiana al cerchio nella storia della ginnastica ritmica.

L’azzurra diventa inoltre l’ottava individualista under 16 italiana a salire su un podio continentale e porta a nove il totale delle medaglie conquistate dalle individualiste junior della Federazione Ginnastica d’Italia agli Europei.

La gioia di Flavia

Al termine della gara la giovane ginnasta non ha nascosto l’emozione:

«Sono felicissima, non mi pare vero. Dedico il bronzo alla mia società, alle mie allenatrici e alla mia famiglia».

Cassano ha raccontato di aver affrontato la finale con maggiore tensione rispetto alla qualificazione, consapevole dell’importanza dell’appuntamento.

«Volevo dare il massimo perché era l’ultima gara da junior e l’ultima decisiva della stagione. Mi sono goduta ogni momento e ho cercato di eseguire ogni movimento al meglio delle mie possibilità».

Ottima prova anche per Ajello

Nella finale alle clavette era presente anche l’altra azzurra Ludovica Ajello, che ha concluso la propria prova al settimo posto con il punteggio di 25.200.

Anche per lei una prestazione positiva, migliorata rispetto alle qualificazioni e accolta con soddisfazione dallo staff tecnico azzurro.

Soddisfazione nello staff azzurro

Grande entusiasmo anche nelle parole della tecnica Marisa Stufano, allenatrice di Flavia Cassano:

«È stata una giornata con i fiocchi. Entrambe le nostre finaliste hanno ripetuto una prestazione superlativa, migliorando anche alcuni dettagli rispetto alle qualificazioni. Sono due ragazze straordinarie e hanno lottato fino alla fine».

Per la giovane pugliese il percorso proseguirà ora con i Campionati Italiani Assoluti, prima del passaggio alla categoria senior previsto per il 2027. Un futuro che, dopo il bronzo europeo conquistato a Varna, appare ancora più promettente.