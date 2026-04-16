Ginnastica ritmica, la World Cup fa tappa a Baku: Raffaeli, Dragas e le Farfalle in pedana. Domenica in diretta su Volare TV

Dal 17 al 19 aprile alla National Gymnastics Arena le finali di specialità dell’AGF Trophy. In contemporanea su Volare TV, canale dedicato di Sportface TV, e su Amazon Prime Video dalle 9:50. Telecronaca Brugnotti, commento tecnico Pagnini

La ginnastica ritmica italiana accende i riflettori sulla National Gymnastics Arena di Baku per la terza tappa della FIG World Cup 2026, in programma dal 17 al 19 aprile nella capitale azera. Le finali di specialità dell’AGF Trophy, in programma domenica 19 aprile, saranno trasmesse in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, a partire dalle ore 9:50, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini. La gara sarà visibile in contemporanea anche su Amazon Prime Video nel palinsesto di Sportface.

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Raffaeli e Dragas per l’individuale, l’Insieme di Chieti per la squadra

Il DTN ad interim Andrea Facci ha convocato per la prova individuale le due agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato: Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Per la gara a squadre scende in pedana l’Insieme di Chieti, già ammirato nella Coppa di Sofia dove aveva conquistato l’argento nel misto: Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi (SG Raffaello Motto), Sasha Mukhina, Gaia Pozzi (Ginnastica San Giorgio 79) e Serena Ottaviani (G.S. Aeronautica Militare). Il gruppo riproporrà i due esercizi già sperimentati nei tornei internazionali di Tartu e Marbella.

Baku, terra di successi azzurri

La pedana azera evoca ricordi piacevoli per i colori italiani. Nel 2025 Sofia Raffaeli salì sul trono sia del Concorso Generale della World Cup sia del Cross Battles dell’European Cup, vincendo anche l’oro alla palla. Tara Dragas raccolse a sua volta un bronzo al nastro in Coppa, poi due argenti (clavette e nastro) e un bronzo al cerchio nella kermesse continentale. Le Farfalle di allora ottennero la piazza d’onore all-around e il titolo con i 5 nastri.

Un trampolino verso i grandi obiettivi stagionali

La tappa di Baku rappresenta un nodo cruciale nel calendario internazionale: le pedane azere sono il laboratorio ideale per perfezionare gli esercizi in vista degli Europei di Varna a fine maggio, della finalissima della Coppa del Mondo di Milano a luglio e dei Campionati Mondiali di Francoforte ad agosto.

La delegazione è guidata dall’allenatrice Spela Alenka Mohar, affiancata da Germana Germani, Monia Di Matteo, Amina Zaripova e Bilyana Dyakova, con le ufficiali di gara Emanuela Agnolucci e Alexia Agnani e i fisioterapisti Gennaro Sperandeo e Michele Ragni.

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