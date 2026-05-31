Europei di ginnastica ritmica, Italia sesta nel Team Ranking: Farfalle in finale nel misto

La Spagna conquista il titolo continentale nel concorso generale a squadre davanti a Russia e Israele. Le azzurre chiudono tredicesime nell’all around di squadra, ma centrano la qualificazione alla finale del misto. Nel Team Ranking la FGI termina al sesto posto.

Si è chiusa nella tarda serata di sabato 30 maggio la competizione del concorso generale a squadre agli Europei di ginnastica ritmica. A imporsi è stata la Spagna, che ha confermato il titolo conquistato nella precedente edizione di Tallinn, chiudendo al comando con il punteggio complessivo di 57.650.

Le iberiche Lucia Munoz, Marina Cortelles, Andrea Fernandez, Andrea Corral, Salma Solaun e Ines Bergua Navales hanno costruito il successo grazie al 28.850 ottenuto nell’esercizio con le cinque palle e al 28.800 raccolto nel programma con tre cerchi e quattro clavette.

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Spagna campione d’Europa, Italia tredicesima

Alle spalle della formazione spagnola si sono classificate Russia, seconda con 53.450 punti, e Israele, terza a quota 53.350. Quarta posizione per la Bielorussia con 50.550.

L’Italia, che un anno fa aveva concluso la manifestazione al quinto posto, ha terminato il concorso generale in tredicesima posizione con 44.800 punti. A pesare sul risultato finale è stato soprattutto l’esercizio con la palla, condizionato da diverse perdite, da un attrezzo finito fuori pedana e da una penalità per ritardo sulla musica.

Il punteggio di 20.100 (D 10.1, E 4.250, A 6.100, penalità 0.350) ha relegato le azzurre al 21° posto della classifica di specialità, lontane dalle posizioni valide per la finale.

Le Farfalle conquistano la finale del misto

Resta però aperta la possibilità di lottare per una medaglia nella prova mista. Serena Ottaviani, Chiara Badii, Sasha Mukhina, Gaia Pozzi, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi hanno infatti conquistato l’accesso alla final eight grazie al 24.700 ottenuto nella prima esibizione (D 11.5, E 6.250, A 6.950).

Le Farfalle guidate da Germana Germani e Monia Di Matteo avevano ben impressionato nel primo esercizio, riuscendo a gestire con efficacia una routine complessa e ricevendo il consenso del pubblico presente sugli spalti.

Italia sesta nel Team Ranking

Nella graduatoria del Team Ranking, costruita sommando gli otto esercizi individuali di Tara Dragas e Sofia Raffaeli ai due punteggi della squadra, l’Italia ha concluso al sesto posto con 269.150 punti.

La vittoria è andata alla Bulgaria, trascinata dalle prove di Stiliana Nikolova, Eva Brezalieva e del gruppo composto da Sofia Ivanova, Raya Bozhilova, Magdalina Minevska, Margarita Vasileva, Magdalena Valkova ed Emilia Obretenova.

Alle spalle delle bulgare si sono piazzate Israele e Russia, entrambe protagoniste di una competizione di alto livello.

Cinque finali per l’Italia

Nella giornata conclusiva degli Europei l’Italia sarà impegnata in cinque finali di specialità. Sofia Raffaeli scenderà in pedana con cerchio, clavette e nastro, mentre Tara Dragas sarà protagonista nella finale alla palla.

A queste si aggiungerà la finale del misto con le Farfalle, che proveranno a conquistare un piazzamento di prestigio davanti al presidente federale Andrea Facci, presente accanto alla delegazione azzurra.

Le speranze italiane si uniscono così alla soddisfazione già regalata da Flavia Cassano, che ha chiuso la propria avventura continentale con la medaglia di bronzo juniores conquistata al cerchio.