Enrica Paolini protagonista di One for All su Volare, il canale di Sportface TV

Talento e applicazione, uniti da un percorso costruito con metodo e continuità. Enrica Paolini è la protagonista di un nuovo episodio di One for All – Individual Project, la rubrica che racconta le atlete di punta della Nazionale FGI, in onda due volte a settimana su Volare, il canale di Sportface TV dedicato alla ginnastica.

Ginnasta dell’Armonia Abruzzo e della Nazionale italiana, Paolini ha saputo coniugare qualità tecniche e rigore quotidiano, raggiungendo risultati di grande rilievo. Il 2025 rappresenta una tappa significativa del suo percorso, con il terzo posto agli Assoluti di Folgaria e la medaglia d’oro al Prize of Julieta Shishmanova, momenti che certificano la maturazione di un talento costruito nel tempo.

L’episodio ripercorre il cammino che l’ha portata a brillare sui palcoscenici più importanti, soffermandosi sul lavoro quotidiano che sostiene ogni risultato. Allenamenti, concentrazione e cura del dettaglio scandiscono la sua routine, sotto lo sguardo attento di Germana Germani, figura centrale nel suo percorso tecnico e umano.

Nel racconto emerge una ginnasta metodica, capace di trasformare l’impegno costante in prestazione, trovando nella disciplina una forma di equilibrio e identità sportiva. La ginnastica diventa così un linguaggio fatto di precisione, sacrificio e crescita continua.

One for All – Individual Project prosegue il suo viaggio nel mondo delle individualiste azzurre, offrendo uno sguardo autentico sui loro percorsi, tra pedana e quotidianità. La rubrica è disponibile due volte a settimana su VolareTV, il canale di Sportface TV dedicato alla ginnastica.