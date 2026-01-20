Elizabeta Havryliv protagonista di One for All su Volare, il canale di Sportface TV

Alla scoperta di Elizabeta Havryliv, una delle ginnaste di maggior valore del panorama nazionale. È lei la protagonista di un nuovo episodio di One for All – Individual Project, la rubrica che racconta le atlete di punta della Nazionale FGI, disponibile su Volare, il canale di Sportface TV interamente dedicato alla ginnastica.

Inserita nel Team Italia individualiste e tra le migliori ginnaste senior d’Italia, Havryliv rappresenta un punto di riferimento del movimento ginnico azzurro. Individualista della Polimnia Ritmica Romana, “Beti” accompagna lo spettatore in un viaggio che ripercorre i passaggi più significativi del suo percorso sportivo, fatto di crescita, sacrifici e conquiste.

Allenata da Michela Conti e Liliana Iacomini, Elizabeta racconta il lavoro quotidiano che l’ha portata ai vertici della ginnastica ritmica italiana, soffermandosi in particolare sulle emozioni legate all’ingresso nel Team Italia. Un traguardo che va oltre il risultato sportivo e diventa simbolo di responsabilità, orgoglio e appartenenza.

Indossare e rappresentare i colori dell’Italia è uno dei temi centrali dell’episodio. Per Havryliv significa dare valore a ogni allenamento, a ogni scelta e a ogni gesto in pedana, trasformando la tecnica in espressione e l’impegno in identità sportiva.

One for All – Individual Project continua così il suo racconto dedicato alle individualiste azzurre, offrendo uno sguardo autentico sui loro percorsi umani e sportivi.