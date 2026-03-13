Tirreno-Adriatico: Valgren vince la quinta tappa, Del Toro nuova Maglia Azzurra

Il danese trionfa nella Marotta-Mondolfo – Mombaroccio di 184 km davanti a Isaac Del Toro e Matteo Jorgenson. Il messicano della UAE Team Emirates XRG diventa il nuovo leader della classifica generale.
Michael Valgren (EF Education – EasyPost) conquista la quinta tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, la Marotta-Mondolfo – Mombaroccio di 184 km, tornando al successo dopo un lungo periodo senza vittorie.
Il corridore danese ha tagliato il traguardo con il tempo di 4h43’33”, alla media di 38.934 km/h, precedendo Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) e Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), rispettivamente secondo e terzo.
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Grazie al risultato di giornata, Del Toro conquista la Maglia Azzurra, diventando il nuovo leader della classifica generale.
L’ordine d’arrivo della tappa
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Michael Valgren (EF Education – EasyPost) – 184 km in 4h43’33”
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Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) a 11″
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Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) s.t.
La classifica generale
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Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)
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Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) a 23″
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Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) a 34″
Le maglie della Tirreno-Adriatico
Le maglie di leader della 61ª Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono disegnate da Sportful.
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Maglia Azzurra – leader della classifica generale (sponsorizzata Socage): Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)
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Maglia Ciclamino – classifica a punti (in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency): Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech)
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Maglia Verde – Gran Premio della Montagna (sponsorizzata Trenitalia): Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta)
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Maglia Bianca – miglior giovane (nati dopo il 01/01/2001, sponsorizzata Crédit Agricole): Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)
Le parole del vincitore
Subito dopo l’arrivo, Michael Valgren ha commentato il successo:
“E’ incredibile tornare a vincere dopo così tanto tempo. Ho lavorato tanto per questo. Ho passato un inverno ottimo in compagnia della mia famiglia, loro non hanno mai smesso di supportarmi. Dedico il successo a mio figlio, che è nato un mese fa. La corsa è stata molto dura, tanti attacchi ma sentivo di avere una buona gamba. Quando ci ho provato, Alaphilippe mi ha seguito, ma nel finale ne avevo più di lui”.