Mondiali junior SBX: Francesia Boirai oro storico, Costa bronzo a St. Moritz

Grande Italia ai Mondiali juniores di snowboardcross in Svizzera: la valdostana conquista il titolo iridato, primo oro azzurro femminile nella specialità. Sul podio anche Tommaso Costa.

Giornata memorabile per lo snowboard italiano ai Mondiali juniores di St. Moritz, in Svizzera. Lisa Francesia Boirai conquista la medaglia d’oro nello snowboardcross, mentre Tommaso Costa sale sul podio con un bronzo nella prova maschile.

Oro storico per Francesia Boirai

La 17enne di Courmayeur, portacolori dell’Esercito, ha dominato la gara fin dalle prime batterie mattutine, confermandosi la più forte fino alla finale.

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Nella big final Francesia Boirai ha preceduto la svizzera Noemi Wiedmer, medaglia d’argento, e la francese Fiona Caiolo Serra, terza.

Si tratta di un risultato storico: Francesia Boirai è la prima azzurra a vincere il titolo mondiale juniores nello snowboardcross femminile.

La valdostana aveva già conquistato il bronzo nel 2024 a Gudauri, e ora compie il definitivo salto di qualità con il titolo iridato.

I precedenti italiani

Prima di questo successo, tra gli azzurri solo Omar Visintin (2009) e Francesco Sandrini (2002 e 2003) erano riusciti a conquistare il titolo mondiale juniores nello snowboardcross.

In campo femminile, il miglior risultato era stato il bronzo di Michela Moioli, ottenuto nel 2012 e nel 2013.

Si è fermata invece agli ottavi di finale Chiara Bosia, terza nella batteria vinta proprio da Francesia Boirai.

Bronzo per Tommaso Costa

Poco dopo è arrivata un’altra soddisfazione per il team azzurro grazie a Tommaso Costa, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara maschile.

Il 19enne di Parma, atleta dell’ScMDC Team, è riuscito a raggiungere la finale principale, chiudendo terzo alle spalle dell’australiano Cameron Turner e dello svizzero Kenny Schläppi.

Tra gli altri italiani, Federico Casi ha chiuso ottavo grazie al quarto posto nella small final, mentre Luca Apollonio è stato eliminato negli ottavi.

Il programma dei Mondiali

Il calendario dei Mondiali juniores di St. Moritz proseguirà lunedì con la prova mista a squadre, ultima gara della rassegna iridata giovanile.