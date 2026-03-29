Raffaeli sul podio a Sofia: terzo posto nel concorso generale alla prima tappa di Coppa del Mondo

La medagliata olimpica e mondiale risponde alle imprecisioni di Marbella con quattro esercizi di qualità. Vince l’ucraina Onofriichuk, seconda la bulgara Nikolova. Lunedì le finali di specialità

Sofia Raffaeli torna sul podio internazionale e lo fa nella prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica 2026, disputata a Sofia, in Bulgaria. La marchigiana ha chiuso al terzo posto nel concorso generale individuale, offrendo una risposta concreta dopo le imprecisioni emerse nel Grand Prix di Marbella della settimana precedente. Quattro esercizi solidi hanno confermato la sua collocazione tra le migliori interpreti della disciplina a livello mondiale.

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Quattro rotazioni di livello nell’all-around olimpico

A metà competizione Raffaeli occupava già la terza posizione, forte dei 28.850 punti totalizzati sia alle clavette sia al nastro. Proprio al nastro l’azzurra ha fatto registrare il punteggio più alto dell’intera giornata nella specialità, un segnale che non è passato inosservato. Nella seconda metà dell’all-around — unica prova prevista anche nel programma olimpico — ha mantenuto la rotta con 29.650 al cerchio e 28.350 alla palla. Un bilancio positivo, soprattutto se paragonato alla scorsa stagione, quando proprio a Sofia aveva faticato prima di imporsi nelle successive tappe di Baku e Milano. L’avvio del 2026 appare dunque più solido, con i Mondiali di agosto già nel mirino.

Onofriichuk vince in rimonta su Nikolova

Il gradino più alto del podio è andato all’ucraina Taisiia Onofriichuk, capace di concludere con 116.600 punti complessivi e di rimontare la bulgara Stiliana Nikolova, frenata da un errore al nastro (25.950) che l’ha relegata al secondo posto con 116.200. Più distanziate le altre protagoniste della classifica: la bielorussa Alina Harnasko ha chiuso quarta a quota 112.350, seguita dall’israeliana Meital Sumkin (111.500), dalla bulgara Eva Brezalieva (111.150) e dalla russa Arina Kovshova (109.850).

Sella diciottesima, lunedì le finali di specialità

L’altra azzurra in gara, Viola Sella, ha terminato il concorso in diciottesima posizione con 105.850 punti. Nella seconda giornata ha ottenuto 26.900 alle clavette e 23.700 al nastro. La prima tappa della Coppa del Mondo 2026 si concluderà lunedì 30 marzo con le finali di specialità, gare non incluse nel programma olimpico. Raffaeli sarà tra le protagoniste attese: ha ottenuto il miglior punteggio di qualificazione al nastro e si è piazzata rispettivamente seconda al cerchio, terza alla palla e quinta alle clavette.