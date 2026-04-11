Ginnastica ritmica, sorpresa Borisova in Coppa del Mondo: dietro l’Italia

L’Italia non brilla nella seconda tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica: in Uzbekistan c’è una vittoria a sorpresa

Il weekend di sport è animato dalla seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che si sta svolgendo a Tashkent, in Uzbekistan. Il sabato di competizione è terminato con una grande sorpresa: infatti, la russa Maria Borisova ha vinto al debutto assoluto nel massimo circuito internazionale itinerante.

Dopo essersi messa in evidenza nei GP di Marbella e Thiais, è riuscita a trionfare nel concorso generale individuale. La 18enne ha messo in mostra tutte le sue doti con una prova straordinaria, con cui è riuscita a battere anche la Darja Varfolomeev. Si tratta della Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo in carica, che partiva come favorita.

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Sicuramente una prova incredibile, che le ha permesso di arrivare al primo posto con 113.500 punti (28.260 con il cerchio, 28.300 con la palla, 29.250 con le clavette, 27.700 con il nastro) contro i 112.650 della sua principale avversaria.

Com’è andata l’Italia in Uzbekistan

Sicuramente non è stata la giornata migliore per l’Italia, dovuta anche all’assenza di alcune tra le più brillanti sulla scena internazionale, tra cui la nostra Sofia Raffaeli. In terza posizione, è arrivata l’idolo di casa Takhmina Ikromova con 110.900 punti.

Per quanto riguarda la competizione individuale, Alice Taglietti è arrivata 23ma (100.850), Giorgia Galli 40ma (95.800). Nei gruppi, l’Italia ha chiuso all’ottavo posto con il totale di 46.750 punti. Non al top del circuito, ma in leggera crescita rispetto al recente passato. Domani, 11 aprile 2026, le finali andranno in scena su Volare Tv.