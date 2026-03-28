Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli sul podio virtuale in Coppa del Mondo!

Ha preso il via la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica: grande prova per Sofia Raffaeli, che a podio virtuale dopo la prima giornata

È un grande sabato per la ginnastica. Oltre al Trofeo Città di Jesolo, che avete potuto seguire in diretta su Sportface Tv e continuerà anche nella giornata di domani, si è disputata anche la prima giornata di Coppa del Mondo 2026.

Per quanto riguarda l’Italia, è da sottolineare la grande prova di Sofia Raffaeli, che è riuscita a piazzarsi in terza posizione a metà del concorso generale individuale. Il bronzo a cinque cerchi è riuscito ad arrivare a 57.700 dopo i primi due esercizi: prestazione meravigliosa al nastro con 28.850. C’è stato invece qualche errore con le clavette, dove ha ottenuto comunque lo stesso punteggio.

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Per lei si tratta di un vero e proprio riscatto a Sofia, in Bulgaria, visto che lo scorso anno non riuscì a fare bene, per poi riscattarsi nelle competizioni a Baku e a Milano. Ma il suo inizio stavolta è stato decisamente convincente.

La classifica provvisoria nell’individuale in Coppa del Mondo

Oltre a Sofia Raffaeli, da evidenziare l’ottima prova della bulgara Stiliana Nikolova, che si è piazzata davanti a lei con 59.450 nell’all-around, con 29.600 al cerchio e 29.850 con la palla. Molto bene anche l’ucraina Taisiia Onofriichuk (58.450).

Raffaeli ha comunque maturato un buon distacco rispetto alla bulgara Eva Brezalieva (56.500) e alla bielorussa Alina Harnasko (56.200). Viola Sella si è classificata, invece, al settimo posto con 55.250 (27.450 al cerchio e 27.800 alla palla).

Ricordiamo l’assenza della tedesca Darja Varfolomeev, campionessa del Mondo in carica. Domenica 29 marzo si continuerà con la seconda parte del concorso generale individuale: Raffaeli deve ancora cimentarsi con cerchio e palla. Per ora si tratta di podio virtuale per l’azzurra.