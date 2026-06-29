Ginnastica in Festa 2026, chiusura con il Parkour Gold: titoli Speed e Freestyle a Rimini

L’ultima giornata alla Fiera di Rimini ha assegnato i titoli italiani Gold Individuali e a squadre di Parkour. De Marchi, Bulfone, Bordini, Tranchita, Fuser, Ziino, Malavasi e tanti giovani protagonisti nella specialità Speed.

La Ginnastica in Festa 2026 si è chiusa a Rimini con l’adrenalina del Parkour Gold, protagonista nell’ultima giornata dedicata alla specialità Speed del Campionato Italiano Gold Individuale.

Nei padiglioni della Fiera di Rimini, rapidità, precisione e controllo hanno accompagnato finali combattute e di alto livello, confermando la crescita del movimento italiano del parkour. A seguire da vicino le gare anche il direttore tecnico nazionale Roberto Carminucci, presente a bordo campo insieme ai tecnici federali Marco Bisciaio e Francesco Venturelli.

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Speed Senior: De Marchi e Bulfone campioni italiani

Tra i Senior A maschili si è confermato Luca De Marchi della Dinamic Gym, già protagonista nel circuito di Coppa del Mondo. Il traceur ha conquistato il titolo italiano fermando il cronometro a 26”31.

Alle sue spalle Luca Dall’Osso della SGA Ginnastica Artistica Lugo, secondo in 27”73, mentre il bronzo è andato a Gabriele Franzoni, anche lui della Dinamic Gym, con 28”34. Quarto posto per Enea Zilli, terzo atleta del club giuliano, in 29”29.

Nel Senior B femminile titolo per Giulia Bulfone della Dinamic Gym, unica finalista della categoria, con il tempo di 38”57.

Tra i Senior B maschili successo per Pietro Bordini della SGA Artistica Lugo in 31”27, davanti a Tommaso Molon del Corpo Libero Gymnastics Team, secondo in 31”96, e Francesco Zanotti della SGA Artistica Lugo, terzo in 32”71. Quarto Simone Papa dell’AS Ginnastica Rovereto in 35”64.

Junior Speed: successi per Tranchita, Fuser, Ziino e Malavasi

Nelle categorie giovanili, tra le Junior J1 femminili, vittoria per Emma Tranchita della Polisportiva Olympic Brolo con 47”85, davanti a Linda Mazzetti dell’AS Ginnastica Rovereto, seconda in 48”45.

Nello Junior J1 maschile si è imposto Mattia Fuser della Dinamic Gym con 29”23. Sul podio anche Cesare Roi della Ginnastica Artistica Lugo in 31”42 e Lorenzo Andraghetti, sempre della Ginnastica Lugo, in 31”45. Quarto Maksym Bykovets dell’Olympic Brolo in 31”81.

Nello Junior J2 femminile dominio della Polisportiva Olympic Brolo, che ha firmato un podio tutto siciliano: oro per Ludovica Ziino in 39”77, argento per Giulia Virecci Fano in 45”18 e bronzo per Ludovica Messina in 45”26.

Tra gli Junior J2 maschili titolo per Hermes Malavasi della Brixia in 26”78, davanti a Samuele Cerbaso dell’Accademia Dinamika in 27”63 e Filippo Bulfone della Dinamic Gym in 28”67. Quarto Antonio Maria Fragale dell’Olympic Brolo con 30”69.

Titoli Gold a squadre: doppietta Dinamic Gym

Rimini ha assegnato anche gli scudetti del Campionato Gold a squadre nella specialità Speed.

Nella Serie A maschile successo per la Dinamic Gym, che ha conquistato l’oro con il tempo complessivo di 1’01”30 grazie a Giulia Bulfone, Luca De Marchi e Gabriele Franzoni. Seconda la Brixia in 1’04”66, terza un’altra formazione della Dinamic Gym in 1’18”62, con penalità di 12 secondi.

Nella Serie B femminile vittoria per la Polisportiva Olympic Brolo, con Ludovica Messina, Emma Tranchita, Giulia Virecci Fano e Ludovica Ziino, prime in 2’19”81.

In Serie B maschile altro successo per la Dinamic Gym, che ha completato la doppietta in 1’42”18 con Mattia Fuser, Adrian Isernia, Francesco Marusic, Francesco Missio e Rafael Perkon. Seconda l’ASD Ninja Squad in 1’47”23.

Freestyle Junior e Senior: i titoli del sabato

Nella giornata di sabato il Parkour Gold aveva assegnato anche i titoli italiani della specialità Freestyle, dove tecnica, creatività e fluidità di movimento hanno dato vita a percorsi di alto livello.

Tra gli Junior, il titolo J1 femminile è andato a Linda Mazzetti dell’AS Ginnastica Rovereto con 17.450 punti, mentre nel J1 maschile si è imposto Maksym Bykovets della Polisportiva Olympic Brolo con 22.200.

Nella categoria J2 femminile successo per Ludovica Ziino della Polisportiva Olympic Brolo con 22.550. Tra gli uomini vittoria per Hermes Malavasi della Brixia con 21.100.

Tra i Senior, titolo nell’A femminile per Asia Martini della Dinamic Gym con 19.650. Nella A maschile primo posto ex aequo per Luca De Marchi e Gabriele Franzoni, entrambi della Dinamic Gym, con 21.700. Terzo Filippo Golfo della Polisportiva Olympic Brolo con 21.200.

Nei Senior B, vittorie per Giulia Bulfone nella gara femminile con 16.300 e per Pietro Bordini dell’Artistica Lugo nella prova maschile con 21.600.

Allievi, titoli Speed e Freestyle: Brolo, Brixia e Ninja Squad protagoniste

Venerdì erano stati assegnati anche i titoli italiani Gold delle specialità Speed e Freestyle nelle categorie Allievi, a conferma del fermento del movimento giovanile.

Nella velocità, tra le Allieve A1, vittoria per Nicole Manera della Polisportiva Olympic Brolo in 36”50, davanti alla compagna Sofia Gullotti in 37”05 e a Bianca Malavenda della Dinamic Gym in 45”99.

Nella A1 maschile successo per Davide Zenone dell’Olympic Brolo con 25”53, seguito da Guido Zonza della Ninja Squad in 29”15 e da Lorenzo Cipriano dell’Olympic Brolo in 33”06.

Tra le Allieve A2 vittoria di Veronica Malara della SGA Ginnastica Artistica Lugo in 27”82, davanti a Eleonora Martella in 34”00 e Nicole Letizia in 37”16. Nella A2 maschile oro per Tommaso Balducci della Ninja Squad in 27”37, seguito da Daniel Grande in 29”24 e Pietro Boccafoglio della Ginnastica Rovereto in 29”83.

Nelle Allieve A3 titolo per Carolina Facchini della Ginnastica Artistica Lugo in 27”52, davanti ad Asia Bertolissi dell’Udinese in 32”05 e Desirée Laccoto dell’Olympic Brolo in 34”36.

Tra gli Allievi A3, vittoria per Giacomo Bertoli della Brixia in 25”19, davanti ad Alessio Marusic della Dinamic Gym in 26”74 e Antonino Alberto Bruno della Sicily Academy in 27”82.

Squadre Allievi e Freestyle baby

Tra gli Allievi A maschili il titolo a squadre è andato alla Brixia, con Giacomo Bertoli, Matei Beselea, Aaron Bisesti e Marco Bonomi, primi in 1’25”40. Seconda la Dinamic Gym SSD in 1’28”58, terza l’AS Ginnastica Rovereto in 1’29”16.

Tra le Allieve A femminili successo per Brolo, con Lara Calà Campana, Silvia Dallacasa, Desirée Laccoto, Nicole Letizia ed Eleonora Martella, vincitrici in 1’59”77.

Nella categoria Allievi B maschili altro titolo per la Polisportiva Olympic, grazie a Lorenzo Cipriano, Filippo Scaffidi Argentina e Davide Zenone, primi in 1’42”93 nonostante una penalità di due secondi.

Nel Freestyle baby, tra gli A1, vittorie per Nicole Manera dell’Olympic Brolo con 27.250 punti e Davide Zenone dell’Olympic Brolo con 30.250.

Nella categoria A2 oro per Eleonora Martella, ancora dell’Olympic Brolo, con 34.050, miglior punteggio di giornata, e per Tommaso Balducci della Ninja Squad con 30.000.

Tra gli A3, titolo femminile per Desirée Laccoto dell’Olympic Brolo con 34.000, mentre tra i maschi ha festeggiato Giacomo Bertoli della Brixia con 32.200.

Rimini chiude, ora rotta verso la Winter Edition

La Ginnastica in Festa 2026 ha salutato Rimini con il grande spettacolo del Parkour Gold, una disciplina sempre più seguita e capace di coinvolgere atleti senior e giovani talenti.

Dopo il successo della rassegna estiva, il movimento guarda già verso i prossimi appuntamenti e corre idealmente verso la Winter Edition.