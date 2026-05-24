World Challenge Cup Koper 2026: convocati gli azzurri della ginnastica artistica

La nazionale italiana maschile di ginnastica artistica sarà impegnata dal 27 maggio al 1° giugno nella World Challenge Cup di Koper, in Slovenia. Convocati Casali, Berettera, Villa e Speranza, con l’obiettivo di confermare la crescita del movimento azzurro nelle finali di specialità.
L’universo della ginnastica artistica maschile si prepara a spostarsi in Slovenia per la World Challenge Cup di Koper, appuntamento inserito nel calendario FIG e in programma dal 27 maggio al 1° giugno 2026.
Il direttore tecnico nazionale Giuseppe Cocciaro ha ufficializzato i convocati azzurri per una competizione che rappresenta un contesto molto diverso rispetto alle classiche tappe di Coppa del Mondo o agli incontri bilaterali disputati nei primi mesi dell’anno.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Koper, vetrina internazionale per gli specialisti
Il circuito “Challenge” della FIG è infatti pensato soprattutto per gli specialisti dei singoli attrezzi, offrendo una piattaforma internazionale utile per perfezionare esercizi e aumentare le possibilità di accesso alle finali di specialità.
Per l’Italia saranno protagonisti Lorenzo Minh Casali delle Fiamme Oro, Manuel Berettera dell’Artistica Brescia, Riccardo Villa della Pro Carate e Simone Speranza della New Sport.
Particolare attenzione sarà rivolta a Casali, protagonista della nazionale olimpica di Parigi 2024 e reduce dal recente scudetto conquistato in Serie A con la Gymnastics Romagna Team alla Chorus Life Arena di Bergamo.
Lo staff azzurro per la trasferta slovena
Ad accompagnare gli atleti ci sarà uno staff composto dai tecnici Pietro Matías Bani e Marco Fortuna.
Ferdinando Fedeli ricoprirà invece il doppio ruolo di giudice e capo missione della spedizione italiana.
I precedenti positivi dell’Italia a Koper
La tappa slovena richiama ricordi particolarmente positivi per due degli azzurri convocati. Nell’edizione 2025 della manifestazione, infatti, Manuel Berettera conquistò la medaglia di bronzo alla sbarra grazie a un esercizio valutato 13.400.
Nella stessa finale, Riccardo Villa sfiorò il podio chiudendo al quarto posto con 13.333, rimanendo fuori dalla medaglia per pochi millesimi. Villa si mise inoltre in evidenza anche agli anelli, dove concluse quinto con il punteggio di 13.100.
Il ritorno della coppia Berettera-Villa, insieme all’esperienza internazionale di Casali e alla crescita di Simone Speranza dopo i Mondiali Juniores disputati nelle Filippine, rappresenta un’importante occasione per confermare la competitività del movimento azzurro nello scenario europeo.