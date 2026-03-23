Trofeo Città di Jesolo, le azzurre convocate: Maggio e Iorio in squadra, Esposito alla trave. Diretta su Volare Tv

Il DT Casella ha ufficializzato le ginnaste italiane per l’appuntamento del 28 e 29 marzo. Due formazioni senior, sei junior e un nutrito gruppo di individualiste tra cui il bronzo olimpico Manila Esposito. Il concorso generale e le finali in diretta su Volare Tv, canale della piattaforma OTT Sportface TV

Mancano pochi giorni al via del XVII Trofeo Città di Jesolo e prende forma la delegazione azzurra che difenderà i colori italiani al Palazzo del Turismo il 28 e 29 marzo. Il direttore tecnico nazionale Enrico Casella ha ufficializzato le convocazioni per un appuntamento di altissimo profilo, che vedrà la FGI confrontarsi con le grandi potenze internazionali già annunciate in precedenza. Un weekend che si preannuncia spettacolare, con biglietti disponibili su Ticketone e trasmissione in diretta su Volare Tv, canale federale sulla piattaforma OTT Sportface TV — che dal 7 aprile approda su Prime Video — con la telecronaca di Marcello Brancaccio, il commento tecnico di Ilaria Colombo e le interviste a bordo pedana di Valeria Tarallo.

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Le due formazioni senior

Casella ha strutturato la squadra senior su due formazioni. Nel Team Italia 1 figurano Emma Fioravanti (Forza e Coraggio Milano), Benedetta Gava (Artistica 81 Trieste), Elisa Iorio (Fiamme Oro), Martina Maggio (Fiamme Oro), Giulia Perotti (Ginnastica Vercelli) ed Emma Puato (Artistica 81 Trieste). La Senior B è invece composta da Rebecca Aiello (Ginnastica Riccione), Sofia Bianchi (Olos Gym 2000), Angelica Finiguerra (Forza e Coraggio Milano), July Marano (Ginnastica Civitavecchia), Anthea Sisio (Aiace Ginnastica) e Sofia Tonelli (Saltavanti Empoli). Un mix studiato per garantire competitività su tutti gli attrezzi contro avversarie di primissimo piano.

Le junior: le piccole Fate dopo Manila e Montreal

Dopo i Mondiali juniores di Manila nelle Filippine e il tradizionale meeting canadese di Montreal, il settore giovanile si presenta a Jesolo con sei atlete: Giada Di Pietro (WSA San Benedetto del Tronto), Sofia Frenna (Geas), Emma Piccari (Ginnastica Heaven), Clarissa Rinaldi (Vertigo), Rita Stefani (Fortitudo 1875 Schio) e Michelle Tapia (Brixia). Per le piccole Fate si tratta di un passaggio tradizionalmente chiave nel percorso di crescita verso l’élite.

Esposito alla trave, le grandi individualiste

Il nome più atteso tra le individualiste invitate come club è quello di Manila Esposito, bronzo olimpico delle Fiamme Oro, che al rientro graduale in competizione — come già avviene in Serie A — sarà impegnata soltanto alla trave. Insieme alla stella campana, tra le big ci saranno Artemisia Iorfino (Ginnastica Vercelli), Caterina Gaddi (Vis Academy) ed Eleonora Calaciura (Juventus Nova Melzo 1960), tutte e tre non al meglio della condizione e dunque presenti soltanto alle parallele asimmetriche, oltre a Alessia Marena (Brixia), Alessia Cepparulo (Geas), Veronica Mandriota (Brixia) e Beatrice Crivellaro (Blukippe). Tra le giovani individualiste spazio a Siria Forestiero (Aprilia), Lara Clerici (GAL Lissone), Londra Ubertini (Ginnastica Heaven), Martina Borsoi (Ginnastica Vercelli) e Giulia Santinato (La Costanza Mortara).

Lo staff tecnico

A guidare la delegazione azzurra uno staff esperto e articolato. Per le senior le figure di riferimento sono Monica Bergamelli, Mauro Di Rienzo, Paolo Bucci, Diego Pecar, Camilla Ugolini ed Enrico Pozzo; per le junior Elena Koniukhova, Teresa Gargano ed Enus Mariani. Il tutto sotto la supervisione dello stesso Casella, in un weekend che servirà a testare ambizioni, condizione fisica e gerarchie in vista dei grandi appuntamenti del 2026.