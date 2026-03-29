Trofeo Città di Jesolo 2026, Italia protagonista nelle finali: ori per Gava, Borsoi e Di Pietro – Le emozioni su Volare TV

Grande spettacolo al Palazzo del Turismo con le finali Junior e Senior: diversi podi per le azzurre nella competizione trasmessa su Volare TV, il canale di Sportface TV.

Finali ricche di emozioni al Trofeo Città di Jesolo 2026

Il Trofeo Città di Jesolo 2026 si è concluso nel pomeriggio al Palazzo del Turismo con le finali di specialità dedicate alle categorie Junior e Senior. La giornata finale, trasmessa in diretta su Volare TV, il canale tematico della piattaforma OTT Sportface TV, ha regalato buone indicazioni all’Italia, protagonista con diverse medaglie e prestazioni convincenti.

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Senior: Gava conquista il volteggio, Marano sul podio al corpo libero

Nel volteggio senior è arrivata la vittoria di Benedetta Gava, prima con una media di 13.675. L’azzurra ha eseguito un DTY valutato 14.200, uno dei salti più rilevanti dell’intera gara, seguito da un secondo tentativo da 12.750 che le ha permesso di precedere la francese Ming Van Eijken (13.550) e la spagnola Atiana Pacheco (13.225). Quinta Emma Fioravanti, condizionata da una caduta nel primo salto.

Alle parallele asimmetriche si è imposta la francese Elena Colas con 14.450, davanti alle statunitensi Charleigh Bullock (14.000) e Caroline Moreau (13.500). Per l’Italia quinto posto per Giulia Perotti con 12.950 e sesta posizione per Sofia Tonelli con 12.900, entrambe penalizzate da cadute.

Sulla trave il successo è andato alla francese Maiana Prat con 13.550, che ha preceduto l’argentina Isabella Ayelen Ajalla (13.350) e l’americana Simone Rose (13.150). Nessuna ginnasta italiana è riuscita a salire sul podio in questa specialità.

Nel corpo libero senior la vittoria è stata conquistata dalla statunitense Reese Esponda con 13.650. Alle sue spalle la francese Maiana Prat con 13.400, mentre il terzo posto è stato ottenuto dall’azzurra July Marano con 13.350, unica medaglia italiana nella sessione senior del pomeriggio. Ottava Angelica Finiguerra con 11.200.

Junior: doppio oro azzurro con Borsoi e Di Pietro

Le maggiori soddisfazioni per l’Italia sono arrivate dalla categoria Junior. Martina Borsoi ha conquistato l’oro al corpo libero con il punteggio di 12.800, precedendo la statunitense Kylie Smith (12.700) e la francese Louane Plisson (12.650). Quinta posizione per Clarissa Rinaldi con 12.600.

Nel volteggio junior il successo è andato a Giada Di Pietro, prima con una media di 13.225 grazie a un DTY da 13.550 come primo salto e a un FTY da 12.900 nel secondo. Secondo posto per la rumena Aniela Tudor con 13.150, terza l’americana Addalye Van Grinsven con 13.125.

Sulla trave junior il titolo è stato conquistato dalla francese Louane Plisson con 13.200. Completano il podio l’americana Sydney Williams con 12.850 e l’italiana Michelle Tapia con 12.650. Sesta Giulia Santinato con 12.200.

Alle parallele asimmetriche junior nuovo successo per Louane Plisson con 13.850. Seconda la statunitense Kylie Smith con 13.300, terza la francese Chloe Jurado con 13.000. Per l’Italia quinta Michelle Tapia con 13.000 e sesta Sofia Frenna con 12.750.