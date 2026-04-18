Terni lancia la Final Eight: corsa scudetto aperta e show da rivivere su Volare TV di Sportface

L’Umbria Fortum di Terni ha chiuso la regular season della Serie A 1 di ginnastica artistica, trasformando l’ultimo appuntamento in uno vero spartiacque verso la Final Eight scudetto di Bergamo, in programma il 16 maggio alla ChorusLife Arena. La due giorni umbra ha definito ufficialmente le gerarchie della massima serie, consegnando alle migliori otto squadre di GAM e GAF il pass per l’atto decisivo della stagione. E per chi vuol rivivere l’vento, resta la possibilità di farlo tramite il Live Replay su Volare TV di SportFace.

Brixia e Spes Mestre si prendono la scena di giornata

Sul piano della singola prova, a brillare a Terni sono state Brixia e Spes Mestre. Nella femminile, Brixia ha chiuso davanti a Libertas Vercelli e Ginnastica Civitavecchia, confermandosi tra le squadre più solide del lotto.

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Nel maschile, invece, il primo posto di tappa è andato alla Spes Mestre, capace di precedere Ginnastica Romagna Team e Ginnastica Ferrare. È stato il segnale più chiaro di un campionato arrivato al suo snodo finale con livelli tecnici alti e con club capaci di giocarsi tutto fino all’ultima rotazione.

Decise le magnifiche otto, ora la parola passa a Bergamo

Il verdetto più pesante riguarda però la griglia della Final Wight. In GAF si sono qualificate Libertas Vercelli, Brixia, Artistica 81 Trieste, Ginnastica Civitavecchia, Ginnastica Heaven, Renato Serra, Forza e Coraggio Milano e Ginnastica Riccione.

In GAM, invece, andranno a Bergamo Ginnastica Pro Carate, Spes Mestre, Ginnastica Romagna Team, Artistica Brescia, Ginnastica Ferrara, Ares, Euro e Giovanile Ancora. Chi non potrò seguire dal vivo lo spettacolo lo potrà fare senza problemi su Sportface TV: un motivo in più per rivedere ciò da ora la tappa di Terni attraverso il Live Replay disponibile su Volare TV.