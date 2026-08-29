Basket, qualificazioni Mondiali: l’Italia perde di misura contro la Bosnia. Ora serve solo vincere

L’Italia porta a casa una sconfitta molto dolorosa nel percorso verso i Mondiali: passa la Bosnia di misura e complica il cammino azzurro

L’Italbasket perde e le cose si complicano per i Mondiali. La selezione incassa un ko dolorosissimo in volata nella trasferta di Tuzla contro la Bosnia-Erzegovina, perdendo per 78-76.

Nel secondo turno di qualificazione ai Mondiali 2027, gli Azzurri di coach Banchi non riescono a replicare l’exploit della Lituania e subiscono la seconda sconfitta nel Gruppo J, complicando seriamente il cammino verso la rassegna iridata.

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La partita è stata segnata da un parziale incredibile di 16-2 a cavallo dei primi due periodi, complice un attacco italiano cristallizzato e un terribile 9/32 al tiro prima dell’intervallo lungo. Il dominio bosniaco sotto le plance è stato schiacciante: 46 rimbalzi totali contro 37, con ben 18 concessi in attacco, troppi per un’avversaria che ha fatto della fisicità la sua arma principale.

Nurkic sugli scudi, si salva Fontecchio

A trascinare i padroni di casa è stato il fortissimo Jusuf Nurkic, autore di una prestazione cattedratica chiusa con una doppia-doppia da 25 punti e 14 rimbalzi. Fondamentale anche il contributo di Amar Alibegovic, autore della tripla del contro-sorpasso nell’ultimo minuto. L’Italia ha provato a reagire, toccando anche un illusorio +1 a meno di due minuti dalla sirena con Nik Melli, ma è crollata nei possessi finali.

Tra i nostri, Simone Fontecchio e Nico Mannion hanno guidato la classifica marcatori con 14 punti a testa, ma senza mai dare l’impressione di essere davvero in the zone. Ora la classifica del Gruppo J vede l’Italia con lo score di 5-2, obbligata a vincere le prossime sfide per ottenere il pass per i Mondiali 2027.