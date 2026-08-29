Juventus, Yildiz si opera: i tempi di recupero e quali partite salta

La Juventus dovrà fare a meno di Kenan Yildiz per diverse settimane dopo l’operazione: quali partite salterà il turco tra Serie A e Europa League

Si temeva il peggio e ora è realtà per Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero sarà costretto a uno stop forzato di circa tre mesi a causa di un problema al piede sinistro accusato durante la partita contro il Frosinone. Dopo gli accertamenti di rito, il club torinese e il giocatore hanno deciso di comune accordo di procedere con un intervento chirurgico, previsto per l’inizio della prossima settimana.

I tempi di recupero stimati dai medici juventini oscillano tra i due mesi e mezzo e i tre mesi. L’obiettivo clinico è quello di riavere il talentuoso attaccante turco a piena disposizione di mister Spalletti subito dopo la sosta per le Nazionali di novembre, a ridosso della dodicesima giornata di Serie A.

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Quali partite salterà Yildiz nei tre mesi di stop

Nel frattempo, la Juventus dovrà fare a meno del suo gioiello per un tour de force importante di partite tra campionato e Europa League. In Serie A, Yildiz salterà ben nove gare, tra cui big match di assoluto prestigio come le sfide interne contro Milan, Lazio e Napoli, oltre alle trasferte insidiose sul campo di Sassuolo, Cagliari, Lecce, Genova e Firenze, senza dimenticare il posticipo contro il Parma.

A questo pesante vuoto in ambito domestico si aggiunge anche quello in campo europeo: il giovane fuoriclasse sarà infatti indisponibile per almeno le prime quattro giornate della fase campionato di Europa League. In totale, sono almeno tredici le partite ufficiali che Yildiz è destinato a saltare, un’assenza che peserà enormemente sulle sorti della stagione bianconera, costringendo lo staff tecnico a rivedere gli assetti offensivi.