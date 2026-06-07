Simone Biles: “Ho rischiato di morire”, il racconto della campionessa dopo il ricovero

La campionessa olimpica statunitense ha condiviso sui social il racconto di una recente emergenza medica, senza però entrare nei dettagli di quanto accaduto. La ginnasta ha spiegato di aver trascorso gli ultimi giorni a riposo e ha ringraziato le persone che le sono state vicine.

Il messaggio sui social della campionessa americana

Simone Biles ha raccontato attraverso Instagram di aver affrontato nei giorni scorsi un grave problema di salute, definendolo una delle esperienze più traumatiche della sua vita.

La ginnasta statunitense ha pubblicato una foto del polso con diversi braccialetti ospedalieri accompagnata da un messaggio che ha immediatamente destato preoccupazione tra tifosi e appassionati.

“Di solito non condivido cose del genere perché tengo alla privacy, ma rischiare di morire non era certo nei miei piani all’inizio di questa settimana”, ha scritto la fuoriclasse americana.

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“Una delle esperienze più spaventose della mia vita”

Pur senza fornire dettagli sull’emergenza medica che l’ha costretta al ricovero, Biles ha spiegato quanto la situazione sia stata difficile da affrontare.

“Questa è stata una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa in assoluto”, ha scritto la campionessa.

A rendere il momento ancora più complicato, secondo quanto raccontato dalla stessa atleta, è stata l’assenza del marito Jonathan Owens, impegnato con gli allenamenti precampionato degli Indianapolis Colts.

Il ringraziamento ai familiari e agli amici

Nel messaggio pubblicato sui social, la sette volte campionessa olimpica ha spiegato di aver trascorso gran parte della settimana a riposo.

“Sono stata a letto a riposare questa settimana”, ha scritto, aggiungendo che in futuro racconterà maggiori dettagli su quanto accaduto.

La ginnasta ha poi voluto ringraziare tutte le persone che le hanno manifestato vicinanza durante il periodo più difficile.

“Vi spiegherò tutto prima o poi, ma un ringraziamento speciale a tutti i miei cari che mi hanno contattata, si sono informati sulle mie condizioni, mi hanno fatto visita e mi hanno mandato dei fiori”.

Una carriera leggendaria

A 29 anni Simone Biles è una delle atlete più decorate nella storia della ginnastica artistica. Nel suo palmarès figurano sette medaglie d’oro olimpiche, tre delle quali conquistate ai Giochi di Parigi 2024.

La statunitense è tornata ai massimi livelli dopo il difficile periodo vissuto durante le Olimpiadi di Tokyo 2021, quando fu costretta a ritirarsi da diverse competizioni a causa di problemi legati alla salute mentale e ai cosiddetti “twisties”, una condizione che compromette l’orientamento degli atleti durante gli esercizi.