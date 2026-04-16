La Serie A di ginnastica artistica decide tutto a Terni: sabato la diretta su Volare TV e Prime Video

Il 17 e 18 aprile all’Umbria Forum l’ultima prova di Regular Season, quella che assegna i pass per la Final Eight di Bergamo. Sabato 18 dalle 14:25 la Serie A1 in diretta su Volare TV, canale dedicato di Sportface TV, e in contemporanea su Amazon Prime Video.

Dopo Modena e Biella, la road to Bergamo fa tappa a Terni. Il 17 e 18 aprile all’Umbria Forum va in scena la 3ª e ultima prova di Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A-B di Ginnastica Artistica maschile e femminile: quella che distribuirà i pass per la Final Eight scudetto del 16 maggio alla Choruslife Arena di Bergamo. La Serie A1 di sabato sarà trasmessa in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, dalle ore 14:25, con la telecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro. In contemporanea anche su Amazon Prime Video.

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La Serie A1: tutto ancora aperto

Nella massima categoria femminile guida la Libertas Ginnastica Vercelli, trascinata da Giulia Perotti e dall’oro mondiale Angelina Melnikova, con Brixia e Artistica 81 Trieste a inseguire. Nella maschile è avanti la Pro Carate con il capitano Yumin Abbadini, il crescente Riccardo Villa e il campione mondiale junior Arsenii Dukhno, davanti a Spes Mestre e Gymnastic Romagna Team. La classifica finale terrà conto delle due migliori prove su tre: nulla è ancora scritto.

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Il programma completo del weekend

Venerdì 17 aprile — ore 16:00: Serie B (femminile e maschile) Sabato 18 aprile — ore 9:00: Serie A2 (promozioni e retrocessioni per la stagione 2027); ore 14:25: Serie A1 in diretta su Volare TV e Amazon Prime Video

La Serie B: lotta per promozioni e playout

Anche la Serie B ha verdetti da consegnare. Al femminile guida la Vertigo Roma davanti a Ghislanzoni GAL ed Energym; nella maschile è avanti la Kines Roma su Alfonso Casati Arcore e SMAL Santa Maria di Lestizza. La gara di Terni assegnerà promozioni, retrocessioni e qualifiche per i playoff/playout di B/C di Bergamo.

La parola chiave è PASSION 🟢

Ogni tappa dei Top Events 2026 — organizzati dalla FGI con l’ATS composta da Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e Eurogymnica di Torino — ha una parola e un colore. A Terni: PASSION e il verde, sulle t-shirt ufficiali firmate Freddy. Nell’area commerciale sarà presente il photo booth solidale per il fundraising #insiemeabonni.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket. Info: www.ginnasticaseriea.it — info@ginnasticaseriea.it