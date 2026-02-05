Manila Esposito protagonista di Fate – California Dreaming su Volare, il canale di Sportface TV

Dalle origini ai trionfi olimpici: Manila Esposito racconta il suo percorso nella ginnastica artistica in Fate – California Dreaming, il format disponibile su Volare, il canale di Sportface TV.

Un viaggio che parte dalle origini e arriva fino ai palcoscenici più alti della ginnastica mondiale. Manila Esposito è la protagonista di un nuovo episodio di Fate – California Dreaming, il format di Volare dedicato alle storie più significative della ginnastica artistica italiana, disponibile sulla piattaforma OTT di Sportface TV.

L’episodio ripercorre il cammino dell’atleta azzurra dalle prime fasi della sua crescita sportiva fino ai trionfi olimpici di Parigi, passando per gli allenamenti quotidiani e il lavoro svolto insieme a Camilla Ugolini. Un percorso costruito nel tempo, fatto di sacrifici, cadute e sogni coltivati con determinazione.

Il racconto si sofferma sui momenti chiave di una carriera che ha saputo trasformare la fatica in risultati, fino a raggiungere l’argento a squadre e il bronzo individuale nel 2024, traguardi che rappresentano il punto più alto di un cammino di maturazione sportiva e personale.

Ma Fate – California Dreaming va oltre la dimensione agonistica. L’episodio mostra anche il lato più umano di Manila Esposito, restituendo un ritratto autentico di un’atleta capace di vivere la ginnastica come passione, responsabilità e scelta di vita. Un equilibrio delicato tra ambizione e consapevolezza, tra disciplina e sogni ancora da inseguire.

Il format Fate – California Dreaming, disponibile su Volare, il canale di Sportface TV dedicato alla ginnastica, continua così a raccontare le protagoniste della ginnastica artistica attraverso storie di crescita, emozioni e obiettivi futuri.

