Ginnastica artistica, Serie A-B a Terni il 17 e 18 aprile: la terza prova lancia la Final Eight di Bergamo

All’Umbria Forum il rush finale della Regular Season: in Serie A1 guida Vercelli con Melnikova, nella maschile la Pro Carate con Abbadini. Sabato 18 diretta streaming su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Biglietti su Vivaticket

Dopo Modena e Biella, la road to Bergamo fa tappa a Terni. L’Umbria Forum sulla Strada di San Martino ospiterà venerdì 17 e sabato 18 aprile la 3ª e ultima prova di Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A-B di Ginnastica Artistica maschile e femminile, quella che emetterà i primi verdetti e aprirà ufficialmente la corsa verso la Final Eight scudetto, in programma alla Choruslife Arena di Bergamo il prossimo 16 maggio.

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I biglietti per la due giorni umbra sono disponibili su Vivaticket, con promozioni per le società e pacchetti VIP per vivere al massimo l’esperienza da bordo pedana.

La Serie A1 femminile: Vercelli in testa con Melnikova

Dopo due tappe, a guidare la massima categoria femminile è la Libertas Ginnastica Vercelli, trascinata da Giulia Perotti e dal contributo dell’oro mondiale Angelina Melnikova. Subito dietro si danno battaglia per il secondo e il terzo posto la Brixia di Brescia e l’Artistica 81 Trieste. Solo le migliori 8 squadre femminili staccheranno il pass per la finale, con la classifica che terrà conto delle due migliori prove su tre: tutto è ancora aperto.

La Serie A1 maschile: Pro Carate davanti con Abbadini e Dukhno

Al comando della maschile c’è la Pro Carate, con il capitano Yumin Abbadini, un Riccardo Villa in costante crescita e il rinforzo del campione mondiale junior Arsenii Dukhno. Alle loro spalle la Spes Mestre e il Gymnastic Romagna Team. Anche qui otto squadre accederanno alla finale e la lotta è aperta.

Il programma: Serie B venerdì, A2 e A1 sabato

Il weekend si aprirà venerdì 17 aprile alle 16:00 con la gara di Serie B, decisiva per promozioni, retrocessioni e qualifiche per i playoff/playout di B/C che si terranno a Bergamo. In campo femminile guida la Vertigo Roma davanti a Ghislanzoni GAL ed Energym; nella maschile comanda la Kines Roma su Alfonso Casati Arcore e SMAL Santa Maria di Lestizza.

Sabato 18 aprile si parte alle 9:00 con la Serie A2, dove si decideranno promozioni e retrocessioni per la stagione 2027: vicinissime tra loro le prime tre nella GAF (Geas, Ginnastica Fortitudo 1875 e Fanfulla 1874) e nella GAM (Ginnastica Fermo, Juventus Nova Melzo 1960 e Corpo Libero Gymnastics Team). Dalle 14:25 spazio alla Serie A1, trasmessa in diretta streaming su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, con la telecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro.

La parola chiave di Terni: PASSION

Ogni tappa dei Top Events 2026 — organizzati in house dalla FGI con la collaborazione dell’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall’Eurogymnica di Torino — è associata a una parola chiave e a un colore. A Terni la parola è PASSION e il colore è il verde, che troverete anche sulle t-shirt ufficiali prodotte da Freddy. Nell’area commerciale dell’Umbria Forum sarà inoltre presente il photo booth solidale per sostenere il fundraising #insiemeabonni: il contributo è volontario e il ricavato sarà interamente devoluto alla raccolta fondi.

Per informazioni: www.ginnasticaseriea.it — info@ginnasticaseriea.it. Per biglietti e promozioni gruppi: biglietti@ginnasticaseriea.it. Sono aperte le candidature per i volontari al link: https://forms.gle/vWioYR5aJ7ggDT5z5