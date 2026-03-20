Ginnastica artistica maschile, bronzo dell’Italia alla DTB Pokal di Stoccarda: sei finali di specialità conquistate

Abbadini, Brugnami, De Rosa, Vannucchi e Villa replicano il terzo posto del 2025: oro agli USA, argento al Giappone per meno di otto decimi. Domenica le finali alla Porsche Arena

L’Italia di ginnastica artistica maschile sale sul podio alla 41ª edizione dell’EnBW DTB Pokal di Stoccarda. Gli azzurri — Yumin Abbadini, Tommaso Brugnami, Edoardo De Rosa, Niccolò Vannucchi e Riccardo Villa — hanno conquistato la medaglia di bronzo con il punteggio totale di 243.150, replicando esattamente il risultato ottenuto nella stessa manifestazione un anno fa.

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Podio invariato: USA oro, Giappone argento, Italia bronzo

La classifica finale rispecchia quella del 2025: gli Stati Uniti si sono aggiudicati l’oro staccando le avversarie di quasi quattro punti, mentre il Giappone ha soffiato l’argento all’Italia per meno di otto decimi nel computo totale. La squadra azzurra, guidata dal Direttore Tecnico Giuseppe Cocciaro e dai tecnici Alberto Busnari e Fabrizio Marcotullio, ha comunque lasciato alle spalle avversarie di valore come la Svizzera — quarta a quattro punti di distanza — e i padroni di casa della Germania, con Turchia e Ucraina decisamente più staccate.

Sei finali di specialità in palio domenica

Il bilancio della giornata di qualifiche è ricco: l’Italia ha conquistato sei accessi alle finali di specialità, in programma domenica 22 marzo alla Porsche Arena. Riccardo Villa si presenterà al corpo libero con l’ottavo punteggio, specialità nella quale Brugnami è seconda riserva. Villa sarà protagonista anche nel volteggio, dove ha ottenuto il quarto parziale. Doppio azzurro al cavallo con maniglie con Abbadini e De Rosa, mentre Abbadini punta al podio anche alla sbarra grazie al miglior punteggio di qualifica. De Rosa completa il programma con la finale agli anelli.

Il programma di domenica

Le finali si apriranno alle 11:00 con corpo libero, cavallo e anelli, fino alle 14:15. Dopo una pausa, la competizione riprenderà alle 15:45 per concludersi alle 19:00 con parallele, volteggio e sbarra.