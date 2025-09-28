Alle 11.15 il concorso generale donne, dalle 15.15 le sfide per attrezzo maschili. Tutto in diretta streaming su Sportface Tv.

Vigilia di fuoco ai Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica. Ieri i riflettori si sono accesi sugli uomini con prove che hanno già acceso l’entusiasmo del pubblico: Manrique Larduet (Civitavecchia) ha messo tutti in fila al cavallo con maniglie con un eccellente 14.350, lasciandosi alle spalle Yumin Abbadini (13.300) e Lorenzo Galli (12.950). Insieme a loro, hanno staccato il pass per la finale anche Fabrizio Valle, Roberto Ripamonti, Ares Federici, Diego Vazzola e Riccardo Villa.

Grande attesa anche per la sbarra, dove ha svettato Carlo Macchini (Fiamme Oro) con un 14.000 pulito e deciso. A insidiarlo saranno ancora Abbadini (13.900) e Nicolò Mozzato (13.800), oltre a Villa, Larduet, Simone Speranza, Federici e Ivan Rigon, tutti qualificati all’atto conclusivo.

Oggi il programma prevede alle 11.15 la gara 2 del concorso generale femminile, decisiva per assegnare il titolo tricolore all-around, e nel pomeriggio dalle 15.15 le finali maschili per attrezzo, attesissime dagli appassionati. Tutto sarà trasmesso in diretta streaming su Sportface Tv.