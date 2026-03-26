Ginnastica artistica maschile, l’ItalBaby debutta al Luxemburg Open: cinque azzurrini in gara dall’1 al 3 aprile

Prima uscita internazionale dell’anno per la Nazionale Under 18 guidata da Nicola Costa. Tre esordienti tra i junior, un debutto assoluto in maglia azzurra e Scalvini nel mirino dei Giochi Olimpici Giovanili di Dakar. Il coach: “Serve lucidità in condizioni di stress elevato”

La Nazionale Under 18 Maschile di ginnastica artistica si prepara al suo primo appuntamento internazionale della stagione. Dall’1 al 3 aprile 2026 l’ItalBaby GAM sarà impegnata al Luxemburg Open, alla Hall Omnisport Belair di Lussemburgo, per quello che il responsabile tecnico Nicola Costa definisce un banco di prova prezioso in vista degli Europei di Zagabria, in programma dal 19 al 23 agosto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Un test per crescere, non solo per competere

La trasferta lussemburghese non nasce con l’obiettivo del risultato immediato, ma con quello di offrire a un gruppo giovane — in larga parte ancora alle prime esperienze con la maglia azzurra — la possibilità di confrontarsi con le dinamiche e i ritmi di un contesto internazionale. Lo sottolinea con chiarezza lo stesso Costa: “In una condizione di stress abbastanza elevata, tra viaggi lunghi, poco tempo di recupero e di adattamento, diventa fondamentale saper essere lucidi e pronti a fare buone prestazioni, nonostante tutto. Sono gare veloci, trasferte concentrate, e serve la capacità di reagire subito, di resistere ai cambi repentini con poche possibilità di recupero”. Una prospettiva che il tecnico sintetizza in modo diretto: “È un gruppo in fase di costruzione”, in cui ogni uscita rappresenta un tassello di maturazione. “Serve per arrivare un po’ più consapevoli a gare importanti, perché non ci sono vie di mezzo”.

I cinque azzurrini convocati

A comporre la delegazione sono Andrea Bertasi (Palestra Ginnastica Ferrara), Antonio Ghiglino (Andrea Doria), Paolo Giglio (Ionica Gym), Leonardo Pulito (Ginnastica Victoria Torino) e Davide Scalvini (Ghislanzoni GAL). Un quintetto eterogeneo per età e percorso: Bertasi, Pulito e Giglio, tutti del 2011, sono all’esordio tra i junior e vantano già un buon repertorio tecnico su tutti gli attrezzi; Ghiglino, classe 2010, vive invece il debutto assoluto in maglia azzurra. Scalvini è il profilo più avanzato del gruppo: è l’unico della sua fascia d’età in possesso dei requisiti per un possibile percorso verso i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar, in programma dal 31 ottobre al 13 novembre 2026. A completare la delegazione FGI il tecnico Mattia Zanardi e l’ufficiale di gara Antonio Cucchiarelli, presente anche in veste di funzionario delegato.