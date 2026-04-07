Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Cairo: Nemour domina su parallele e trave, Petrounias re degli anelli. Highlights su Volare TV

La quarta tappa del circuito si è chiusa con il dominio dell’algerina su parallele e trave, il greco precede Avetisyan per 66 millesimi. Font doppio podio al volteggio, Marinov vince il corpo libero. Ora la finalissima a Osijek l’11-12 aprile, con gli italiani in gara

Si è conclusa domenica 5 e lunedì 6 aprile al Cairo la quarta tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica, che con l’annullamento di Doha — conseguenza delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente — è diventata la penultima del circuito prima della finalissima di Osijek, in Croazia. L’intera competizione è stata trasmessa in diretta su Volare TV, il canale federale del bouquet Sportface, ed è disponibile on demand per rivivere tutte le emozioni con la telecronaca di Marcello Brancaccio e Noemi Linari: guarda qui.

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Day 1 femminile: Nemour inarrestabile, Font oro al volteggio

Al volteggio femminile si è imposta la spagnola Laia Font, già protagonista al Trofeo di Jesolo: oro conquistato dopo il bronzo di Antalya, in un podio racchiuso in meno di un decimo di punto con la panamense Hilary Heron (argento) e la cinese Yu Linmin (bronzo). Alle parallele asimmetriche Kaylia Nemour ha confermato di giocare in un campionato a parte: nonostante una caduta valutata un punto e la perdita di tre decimi in combinazione, ha chiuso con 14.033, approfittando anche delle due cadute della principale rivale Qiu Qiyuan. Argento alla connazionale esordiente senior Jiang Shuting (13.700), bronzo alla slovena Lucija Hribar con 20 punti speciali fondamentali per il ranking mondiale.

Day 1 maschile: Marinov al corpo libero, Manukyan domina al cavallo

Al corpo libero il bulgaro Daniel Marinov ha comandato dall’inizio alla fine con 14.233. Il russo Arsenii Dukhno — in forza nel campionato italiano di serie A1 con la Pro Carate — si è fermato al secondo posto per un’ingenuità tecnica: la ripetizione dello stesso collegamento nelle due diagonali acrobatiche gli è costata tre decimi in esecuzione. Terzo il filippino Eldrew Yulo a soli 0.133 di distacco. Al cavallo con maniglie show assoluto di Hamlet Manukyan, oro con 14.800, davanti a Idrissov e Kurbanov entrambi a 14.466. Agli anelli ha dominato il “re dell’Olimpo” Eleftherios Petrounias, che ha preceduto l’armeno Artur Avetisyan per soli 66 millesimi. Terzo il cinese Liu Yang con 13.866.

Day 2 femminile: Nemour bis alla trave, Ke vince il corpo libero

Nel secondo giorno delle finali femminili Nemour ha firmato il suo secondo oro del weekend alla trave, con un esercizio preciso e senza sbavature, davanti alle cinesi Qinqin Ke e Qiu Qiyuan. Al corpo libero è ancora la Cina a comandare con Qinqin Ke al primo posto, seguita da Hilary Heron al suo secondo argento del weekend e dalla spagnola Font al bronzo.

Day 2 maschile: Davtyan al volteggio, Cina alla sbarra

Al volteggio maschile è tornato protagonista l’armeno Artur Davtyan, rientrato dopo un risentimento alla coscia: due salti da 5.2 di difficoltà eseguiti con grande solidità gli sono valsi il titolo davanti ad Assan Salimov e al ceco Jonas Danek. Alle parallele pari il paese ospitante ha finalmente esultato con Mohamed Afifi (argento), mentre l’oro è andato al cinese Liu Yang, con il russo Dukhno sul gradino più basso del podio. Alla sbarra ancora la Cina in vetta: Hongyan Li si è imposto con 14.400 davanti al cipriota Marios Georgiou e al filippino Eldrew Yulo.

Rivivi tutto su Volare TV, poi occhi su Osijek

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Con una sola tappa rimasta — Osijek, in Slavonia, sulla sponda meridionale della Drava — il circuito si avvicina alla sua conclusione. Saranno ben 50 le nazioni presenti, con accesso alle finali riservato ai migliori otto per specialità. Questa volta con atleti italiani in gara per le posizioni che contano. La FGI trasmetterà la finalissima gratuitamente su Volare TV sabato 11 e domenica 12 aprile.