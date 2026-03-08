Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Baku: Barzasi quarta alla trave, Finiguerra sesta – Gli highlights

Nella seconda giornata di finali della tappa di World Cup in Azerbaijan le azzurre sfiorano il podio alla trave. Doppietta Okamura. Successi anche per Chepurnyi al volteggio, Inanov al cavallo con maniglie e Tang alla sbarra. Finali rivedibili su Volare TV.

Si è conclusa a Baku la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica. Dopo il quinto posto conquistato da Salvatore Maresca agli anelli nella prima giornata di finali, l’Italia si è presentata nell’ultimo atto della competizione con Chiara Barzasi e Angelica Finiguerra nella finale alla trave, senza però riuscire a salire sul podio.

Barzasi sfiora il podio, Finiguerra sesta

Prestazione convincente per Chiara Barzasi, ginnasta bergamasca di 18 anni in forza alla Renato Serra di Cesena. L’azzurra ha eseguito un esercizio pulito, privo di errori evidenti, migliorando il punteggio ottenuto in qualificazione e chiudendo al quarto posto con 13.233 (D Score 5.5, E Score 7.733).

Sesta posizione invece per Angelica Finiguerra, milanese classe 2009 tesserata per la Forza e Coraggio. L’azzurra ha totalizzato 12.800 (D Score 5.1, E Score 7.700), pagando una piccola imprecisione nell’uscita con doppio avvitamento e mezzo. Due prove comunque solide in una finale di alto livello tecnico.

Il successo alla trave è andato alla giapponese Mana Okamura, che ha ottenuto 14.133 grazie a un esercizio con difficoltà da 6.0. Alle sue spalle la campionessa olimpica Kaylia Nemour, seconda con 13.800, e l’altra giapponese Shoko Miyata, terza con 13.533.

Okamura protagonista anche al corpo libero

La ginnasta giapponese è stata la grande protagonista della giornata. Dopo il successo alla trave, Okamura ha conquistato anche la finale al corpo libero, completando una doppietta con il punteggio di 13.533.

Sul podio sono salite anche l’atleta neutrale Anna Kalmykova (13.366) e la turca Sevgi Kayisoglu (12.700).

I risultati delle finali maschili

Tra gli uomini, al volteggio si è imposto l’ucraino Nazar Chepurnyi, vincitore con 14.549 davanti al giapponese Wataru Tanigawa (14.233) e all’atleta neutrale Aleksei Usachev (14.116).

Al cavallo con maniglie il miglior esercizio è stato quello del bulgaro David Inanov, che ha conquistato l’oro con 14.066, precedendo il belga Kilan Van der Aa (13.900) e l’australiano Jesse Moore (13.866).

Alla sbarra il successo è andato al taiwanese Chia-Hung Tang, autore di una prova di grande qualità con 15.366 complessivi (D Score 6.3, E Score 8.966). Seconda posizione per il kazako Milad Karimi (15.033), mentre il colombiano Angel Barajas, già vincitore alle parallele pari nella giornata precedente, ha chiuso terzo con 14.400.

Dove rivedere le finali

