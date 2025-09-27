La campionessa ligure chiude al comando dopo la prima giornata, ma dietro spuntano le giovanissime Perotti e Fioravanti. Oggi e domani decisive le sfide finali, tutte in diretta streaming su Sportface Tv.

La prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica ha regalato spettacolo al Palazzetto dello Sport di Quartu Sant’Elena, dove ieri si è disputata Gara 1 femminile. Alice D’Amato (Fiamme Oro) si è confermata la leader indiscussa, chiudendo con un complessivo 56.800 punti e imponendosi con sicurezza sugli attrezzi: 14.200 al volteggio, 14.600 alle parallele, 14.500 alla trave e 13.500 al corpo libero. Nonostante una condizione non ancora al top, l’azzurra campionessa in carica ha mostrato classe ed esperienza, prendendosi la vetta provvisoria.

Alle sue spalle è esplosa la giovanissima Giulia Perotti (Libertas Ginnastica Vercelli), classe 2009, seconda con 55.950 grazie a esercizi impeccabili, tra cui spiccano il 14.600 alla trave e il 13.900 al corpo libero. Completa il podio provvisorio un’altra neo senior, Emma Fioravanti (Forza e Coraggio S.G. Milanese), terza con 54.250 e brillante soprattutto al corpo libero (13.600) e al volteggio (13.550).

Al quarto posto si colloca Asia D’Amato (Fiamme Oro), al rientro dopo l’infortunio, frenata da un errore alla trave ma comunque in crescita (53.550). Seguono Artemisia Iorfino (52.500) e Chiara Barzasi (52.300), davanti a Di Pietro, Marano, Calaciura e Finiguerra che completano la top ten.

Nelle specialità spiccano i 14.600 alle parallele di Alice D’Amato e i 14.600 alla trave di Perotti, che si conferma anche la migliore al corpo libero con 13.900.

Tutto resta però aperto: oggi e domani la competizione entrerà nel vivo con Gara 2, che assegnerà i titoli assoluti e quelli di specialità. Le prove saranno trasmesse in diretta streaming su Sportface Tv, con la telecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento tecnico di Ilaria Colombo.

L’evento, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia con il sostegno della Regione Sardegna e del Comune di Quartu Sant’Elena, rappresenta un passaggio chiave verso i Mondiali di Jakarta di fine ottobre, dove le Fate azzurre – reduci dall’argento olimpico – cercheranno di confermarsi protagoniste sulla scena internazionale.