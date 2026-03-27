Ginnastica Artistica a Jesolo: programma 28 marzo e come vederla

Il XVII Trofeo Città di Jesolo si appresta ad accogliere le principali rappresentative della ginnastica artistica mondiale presso il Palazzo del Turismo.

Domani 28 e 29 marzo le gare, i convocati

Le competizioni, in programma per il 28 e 29 marzo, costituiscono una tappa cruciale per la Federazione Ginnastica d’Italia. Il direttore tecnico nazionale, Enrico Casella, ha ufficializzato le convocazioni delle atlete italiane, definendo una delegazione strutturata per fronteggiare la concorrenza internazionale e per valutare lo stato di forma del gruppo in ottica stagionale.

La squadra senior è stata suddivisa in due distinte formazioni. Il Team Italia 1 schiererà Emma Fioravanti, Benedetta Gava, Elisa Iorio, Martina Maggio, Giulia Perotti ed Emma Puato.

A questa compagine si affianca il raggruppamento Senior B, composto da Rebecca Aiello, Sofia Bianchi, Angelica Finiguerra, July Marano, Anthea Sisio e Sofia Tonelli. La strategia tecnica mira a bilanciare ginnaste di comprovata esperienza con profili emergenti, garantendo la necessaria copertura su tutti gli attrezzi.

Il settore giovanile affronterà un banco di prova rilevante dopo le recenti esperienze internazionali di Manila e Montreal. La rappresentativa juniores include Giada Di Pietro, Sofia Frenna, Emma Piccari, Clarissa Rinaldi, Rita Stefani e Michelle Tapia.

Il livello tecnico dell’evento sarà ulteriormente innalzato dalla partecipazione di diverse atlete iscritte a titolo individuale. Tra queste si segnala la medaglia di bronzo olimpica Manila Esposito, la quale, in fase di rientro graduale, gareggerà esclusivamente alla trave. Limitato agli staggi asimmetrici sarà invece l’impegno di Artemisia Iorfino, Caterina Gaddi ed Eleonora Calaciura. Completano il quadro ulteriori individualiste di categoria senior e giovanile, seguite da un ampio staff tecnico federale sotto la supervisione della direzione nazionale.

Come vedere le gare su SportFace

Il programma sportivo prevede per il pomeriggio di domani, sabato 28 marzo, lo svolgimento del concorso generale senior, mentre la giornata di domenica sarà dedicata alle finali di specialità.

La copertura televisiva è affidata a Volare Tv. Per vedere per intero l’evento dal vivo, l’accesso al palazzetto è regolato tramite biglietti.

La diretta delle competizioni sarà visibile sul canale federale sulla nostra piattaforma Sportface, servizio che dal 7 aprile sarà integrato anche su Prime Video. La telecronaca sarà a cura di Marcello Brancaccio, affiancato dal commento tecnico di Ilaria Colombo e dagli interventi a bordo pedana di Valeria Tarallo.

SEGUI L’EVENTO IN DIRETTA

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it