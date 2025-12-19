Dusan scaricato, Fullkrug non basta: il Milan prende il nuovo Vlahovic

Niente per Dusan per l’attacco rossonero: il Milan punta, invece, il nuovo Vlahovic da mettere a disposizione di Allegri

Archiviato l’impegno di Supercoppa Italiana che ha visto il Milan affrontare il Napoli a Riad nella prima semifinale, il club rossonero è ora chiamato a concentrarsi sul prossimo appuntamento di campionato. Dopo la pausa natalizia, il Milan tornerà in campo domenica 28 dicembre alle ore 12:30, quando ospiterà il Verona a San Siro per la 17° giornata di Serie A.

Nonostante l’attenzione sia già rivolta al campo, in casa Milan il tema mercato resta centrale. La dirigenza rossonera è consapevole della necessità di intervenire per aumentare la competitività della rosa, rispettando le richieste di Massimiliano Allegri e rafforzando i reparti che mostrano maggiori lacune. Una delle priorità assolute riguarda senza dubbio l’attacco, dove il Milan è alla ricerca di un centravanti in grado di fare la differenza.

Sono diversi i nomi finiti sul taccuino della dirigenza. Uno dei profili più seguiti nei mesi scorsi è stato quello di Dusan Vlahovic: già in estate il Milan aveva valutato la possibilità di far riabbracciare ad Allegri l’attaccante serbo. Tuttavia, ad oggi, la pista che porta a Vlahovic è pian piano sfumata, rendendo difficile immaginare il serbo in maglia rossonera.

Per questo motivo, il Milan starebbe valutando alternative. Tra queste c’è il nome di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco attualmente in forza al West Ham e considerato in uscita. Il classe 1993, che si avvicina ai 33 anni, potrebbe ripartire dalla Serie A per ritrovare continuità e competitività, dopo un periodo particolarmente complicato in Premier League.

Fullkrug è infatti reduce da un lungo digiuno di gol, che dura ormai da circa otto mesi, elemento che solleva più di un interrogativo in casa rossonera. Parallelamente, secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe individuato anche un nuovo profilo, considerato “nuovo Vlahovic”.

Milan, Fullkrug non basta per l’attacco: in arrivo il nuovo Vlahovic

Si tratta di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007, attualmente in forza al Partizan Belgrado. Il giovane centravanti rappresenta un’opzione molto interessante per il futuro. Kostic potrebbe arrivare a Milanello già nella sessione di mercato di gennaio, affiancando eventualmente un profilo più esperto come Fullkrug, che potrebbe sbarcare in rossonero in prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea del Milan sarebbe quella di rinforzare il reparto avanzato non solo con il tedesco ex Dortmund, ma puntando anche su giovani di prospettiva.

Kostic è attualmente in pole position tra i giovani osservati. Dotato di grande versatilità, può giocare sia come prima che come seconda punta, oltre ad avere una struttura fisica importante grazie ai suoi 188 centimetri di altezza. In passato è stato più volte paragonato a Dusan Vlahovic, anche per il percorso di crescita simile: il serbo si è formato proprio nel vivaio del Partizan prima di approdare in Italia.

In questa stagione, il classe 2007 è il secondo miglior marcatore della sua squadra, con otto gol messi a segno dall’inizio del campionato, e ha già iniziato a lasciare il segno anche con la nazionale montenegrina, realizzando anche una rete contro l’Italia Under 21.

Al momento la trattativa è avviata ma non ancora in fase di chiusura. Nei prossimi giorni si definiranno i contorni economici dell’operazione, che potrebbe aggirarsi tra i 5 e i 10 milioni di euro. È probabile che Kostic venga inizialmente destinato al Milan Futuro, con l’obiettivo di crescere gradualmente, prima di conquistarsi un posto stabile in prima squadra.