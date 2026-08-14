Europei ginnastica artistica junior, Italia d’argento a squadre: Rinaldi bronzo nell’All-Around

A Zagabria le azzurrine chiudono seconde dietro alle atlete neutrali russe. Clarissa Rinaldi conquista anche il bronzo nel concorso generale e si qualifica per tutte e quattro le finali di specialità.

Doppia medaglia per l’Italia agli Europei junior di ginnastica artistica femminile di Zagabria 2026. La squadra composta da Clarissa Rinaldi, Martina Bozzola, Siria Forestiero, Giada Di Pietro e Dalila D’Aniello conquista l’argento nel concorso a squadre, mentre Rinaldi sale sul terzo gradino del podio nell’All-Around individuale.

Un risultato di grande valore per una formazione giovanissima e alla prima esperienza in un Campionato Europeo, capace di confermarsi ancora una volta tra le migliori realtà del continente.

Italia d’argento nel concorso a squadre

All’Arena Zagreb le azzurrine hanno chiuso la prova a squadre con 153.762 punti, piazzandosi alle spalle soltanto della Russia, indicata da European Gymnastics come WG2 e presente con atlete neutrali, vincitrice con 158.629.

L’Italia si è lasciata alle spalle la Francia, medaglia di bronzo, oltre a Gran Bretagna, Germania e Spagna, replicando così il secondo posto ottenuto a Rimini nel 2024.

Per la ginnastica italiana si tratta del terzo podio consecutivo agli Europei junior, dopo l’oro di Monaco 2022 e l’argento di Rimini 2024.

Rinaldi bronzo nell’All-Around

La giornata croata ha regalato all’Italia anche una seconda medaglia grazie a Clarissa Rinaldi. Le qualificazioni erano valide anche per il concorso generale individuale e la 14enne romana ha completato un All-Around di grande solidità, totalizzando 52.698 punti.

Rinaldi ha conquistato così la medaglia di bronzo alle spalle delle due atlete neutrali russe Aleksandra Andrianova e Polina Dmitrieva, rispettivamente oro e argento.

Ottima anche la prova di Martina Bozzola, quinta con 50.132 punti, a circa due punti e mezzo dalla compagna di squadra.

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Forestiero e Di Pietro sui quattro attrezzi, D’Aniello non gareggia

Per la regola che permette di inserire nella classifica All-Around soltanto due ginnaste per nazione, sono state considerate Rinaldi e Bozzola. Anche Siria Forestiero e Giada Di Pietro hanno comunque gareggiato su tutti e quattro gli attrezzi.

Dalila D’Aniello, invece, non ha potuto prendere parte alla competizione a causa di un piccolo infortunio rimediato nei giorni di allenamento a Zagabria, restando comunque accanto alle compagne a sostegno della squadra.

Rinaldi in tutte e quattro le finali di specialità

Numerose anche le qualificazioni conquistate dall’Italia per le finali di specialità in programma domenica 16 agosto alle 10.00.

Clarissa Rinaldi ha centrato un vero e proprio en plein e sarà in gara in tutte e quattro le specialità femminili.

Giada Di Pietro ha conquistato la finale alle parallele asimmetriche, mentre Martina Bozzola sarà protagonista al corpo libero. Siria Forestiero è invece seconda riserva alla trave.

Rinaldi firma la 15ª medaglia italiana nell’All-Around junior

Il bronzo nel concorso generale di Rinaldi rappresenta la 15ª medaglia italiana nella storia dell’All-Around agli Europei junior ed eguaglia i risultati ottenuti da Martina Basile a Berna 2016 e da Viola Pierazzini a Monaco 2022.

L’argento della squadra porta invece a 16 il numero complessivo delle medaglie d’argento conquistate dall’Italia nell’albo d’oro federale della manifestazione.

Festa azzurra dopo la premiazione

Dopo la cerimonia di premiazione è iniziata la festa della delegazione italiana guidata dal DTN Casella.

Soddisfazione anche per le tecniche Maria Teresa Gargano ed Elena Konyukova, per il responsabile delle squadre nazionali Marco Campodonico e per tutto lo staff tecnico, medico e fisioterapico, oltre alle ginnaste senior presenti sugli spalti a sostenere le più giovani.