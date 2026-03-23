Ginnastica artistica maschile, DTB Pokal di Stoccarda: Italia protagonista con due argenti e due bronzi nelle finali di specialità

Abbadini argento al cavallo con maniglie, Brugnami al volteggio. De Rosa sesto agli anelli, Villa fuori dal podio al corpo libero. Triplo podio per Abbadini anche a parallele e sbarra: per l’ItalGAM di Cocciaro è una trasferta da incorniciare

Si chiude con un bilancio decisamente positivo l’avventura dell’Italia della ginnastica artistica maschile al DTB Pokal di Stoccarda. Dopo il bronzo a squadre, gli azzurri hanno saputo confermarsi anche nelle finali di specialità, raccogliendo altri due argenti e due bronzi in una delle manifestazioni più prestigiose del calendario internazionale. La squadra si era qualificata in tutte e sei le finali, reggendo il confronto con avversari di altissimo livello, e il bilancio finale certifica la crescita dell’ItalGAM guidata da Giuseppe Cocciaro.

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Abbadini, argento al cavallo con maniglie

Al cavallo con maniglie Yumin Abbadini ha offerto una prova di grande pulizia tecnica, chiudendo con 14.433 punti e conquistando la piazza d’onore. L’oro è andato al canadese Jordan Carroll con 14.733, mentre lo statunitense Yul Moldauer si è fermato al terzo posto con 14.166. Una conferma ulteriore dell’affidabilità dell’azzurro su uno degli attrezzi più tecnici del programma.

Villa al corpo libero: fuori dal podio in una sfida accesissima

Al corpo libero Riccardo Villa ha aperto la giornata con un esercizio dinamico e ben strutturato, chiudendo con 13.066. Un punteggio che non è bastato all’atleta della Pro Carate per salire sul podio in una gara vinta dal tedesco Timo Eder con 13.800, davanti all’ucraino Vitaliy Guimaraes (13.633) e al giapponese Nao Ojima (13.400).

De Rosa agli anelli: sesto con qualche imprecisione

Edoardo De Rosa ha pagato alcune sbavature negli elementi di forza, concludendo in sesta posizione con 11.666. A dominare la gara è stato lo statunitense Kameron Nelson con 13.733, seguito dal francese Roméo Jost con 13.466 e dall’altro americano Chris Kaji con 13.266.

Brugnami, argento di carattere al volteggio

Al volteggio il giovane Tommaso Brugnami ha dimostrato grande personalità. Nonostante una caduta nel secondo salto — il Kasamatsu con due avvitamenti da 12.800 — ha saputo recuperare con uno Yurchenko con due e mezzo da 14.433, ottenendo una media di 13.616 che gli è valsa l’argento. L’oro è andato all’ucraino Nazar Chepurnyi con 14.666, mentre Nelson ha completato il podio con il bronzo a 13.599.

Abbadini show: bronzo alle parallele pari e alla sbarra

Il finale di giornata ha consacrato definitivamente Yumin Abbadini come protagonista assoluto della trasferta tedesca. Alle parallele pari l’aviere dell’Aeronautica Militare, allenato da Alberto Busnari, ha conquistato il bronzo con 13.400, alle spalle di Moldauer, oro con 14.300, e del portoghese Diogo Soares con 13.866. Poi, alla sbarra, ha completato un straordinario trittico di finali salendo ancora sul terzo gradino del podio con 13.666, preceduto dal turco Mert Efe Kilicer (14.200) e dal giapponese Nao Ojima (14.033).