Osijek, Gava in finale al volteggio: sabato diretta su Volare TV e Prime Video

Coppa del Mondo di ginnastica artistica: la sedicenne azzurra centra la final eight. Le finali saranno trasmesse su Volare TV e Amazon Prime Video.

Gava conquista la finale al volteggio

Alla Coppa del Mondo di Osijek, ultimo appuntamento del circuito dei grandi attrezzi targato World Gymnastics, l’azzurra Benedetta Gava centra la finale al volteggio con la media del 13.366, l’ultimo punteggio utile per entrare tra le migliori otto.

La sedicenne di Conegliano, allenata al CAT di Trieste da Diego Pecar e Teresa Macrì, ha eseguito uno Yurchenko teso con doppio avvitamento da 13.733 (D 5.0 – E 8.733) e uno Yurchenko con mezzo giro e salto avanti raccolto da 12.600 (D 3.8 – E 8.800), beneficiando anche del bonus di due decimi per aver presentato due salti con il secondo volo in direzioni differenti.

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Al comando della classifica provvisoria c’è la tedesca Karina Schoenmaier (14.100), seguita dall’austriaca Charlize Moerz (13.733) e dalla canadese Lia-Monica Fontaine (14.066). Nella final eight di sabato l’azzurra sfiderà anche la slovena Teja Belak, la panamense Hillary Heron, la greca Athanasia Mesiri e la britannica Ruby Stacey.

Parallele: Tonelli e Marano fuori dalla finale

Non riescono a centrare la qualificazione alla finale le altre due ginnaste FGI impegnate alle parallele asimmetriche.

Sofia Tonelli chiude al 18° posto con 12.600 (D 5.9 – E 6.700), penalizzata da una caduta in uscita sul doppio salto avanti. Senza l’errore avrebbe potuto competere per le posizioni di vertice.

Stesso discorso per July Marano, 24ª con 12.200 (D 5.7 – E 6.500) dopo un errore sullo Stalder con un giro. In testa alla classifica troviamo la cinese Fanyuwei Yang (14.900), davanti alla francese Elena Colas (14.400) e alla connazionale Zhuofan Tian (14.333). Assente la campionessa olimpica Kaylia Nemour, protagonista nella precedente tappa del Cairo.

Qualificazioni maschili senza finali per gli azzurri

Dal settore maschile non arrivano qualificazioni alle finali.

Al corpo libero Ares Federici termina 36° con 12.166 (D 5.0 – E 7.266 – P 0.1), mentre Niccolò Vannucchi chiude 49° con 10.900 (D 4.3 – E 6.900 – P 0.3), entrambi penalizzati da una caduta nella prima diagonale acrobatica.

Al cavallo con maniglie, Riccardo Villa conclude 28° con 13.700 (D 5.3 – E 8.400) in una gara dominata dai kazaki Nariman Kurbanov e Zeinolla Idrissov, davanti all’armeno Hamlet Manukyan.

Agli anelli Vannucchi è 16° con 13.166 (D 4.9 – E 8.166), mentre Villa chiude 19° con 12.966 (D 4.5 – E 8.466). La classifica provvisoria è guidata dal cinese Hengyu Liu, davanti allo statunitense Donnell Whittenburg e all’armeno Artur Avetisyan.

Ieri altre qualificazioni, oggi il programma continua

Ieri la competizione è proseguita con le restanti qualificazioni delle cinque specialità. Tra le donne sono tornate in pedana Sofia Tonelli e Manila Esposito alla trave, mentre al corpo libero è stato di nuovo il turno di Gava e Marano.

Nel settore maschile gli azzurri sono stati impegnati con Vannucchi a volteggio e sbarra, Federici a volteggio e parallele pari e Villa alle parallele e alla sbarra.

Finali in diretta su Volare TV e Prime Video

Le finali dell’11 e 12 aprile saranno trasmesse in diretta su Volare TV, il canale di ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV e su Amazon Prime Video.

La telecronaca sarà affidata a Marcello Brancaccio con il commento tecnico di Francesca Noemi Linari.

Il programma di gara

Le competizioni si sono aperte giovedì 9 aprile con la prima fase di qualificazioni (14:00-19:30), dedicata al corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini e al volteggio e parallele asimmetriche per le donne.

Ieri, venerdì 10 aprile (14:00-20:50), si è svolta la seconda parte delle qualificazioni con volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini e trave e corpo libero per le donne.

Le giornate di oggi e domani sono dedicate alle finali di specialità, con gli otto migliori ginnasti di ogni attrezzo impegnati dalle 14:15 alle 17:45.

Le finali di oggi sono trasmesse in diretta su Volare TV e su Amazon Prime Video, mentre quelle di domani saranno visibili su Volare TV con replica su Prime Video dalle ore 20:00.

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