Ginnastica artistica, Coppa del Mondo a Il Cairo: finali in diretta su Volare TV domenica e lunedì

Dal 3 al 6 aprile la Coppa del Mondo di ginnastica artistica fa tappa al Cairo. Finali domenica 5 e lunedì 6 aprile in diretta su Volare TV (Sportface TV). Attesa per Nemour, Petrounias e Barajas. Nessun azzurro in gara.

La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica fa tappa al Cairo. Dal 3 al 6 aprile, la capitale egiziana ospita il penultimo appuntamento del circuito internazionale dedicato alle singole specialità, prima della chiusura prevista a Osijek, in Croazia. La competizione arriva dopo le tappe di Cottbus, Baku e Antalya, con il calendario che ha subito una variazione rispetto al programma originario: la tappa di Doha è stata cancellata a causa della situazione geopolitica in Medio Oriente.

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Dove vedere le finali: domenica e lunedì su Volare TV

Le finali di specialità saranno trasmesse in diretta su Volare TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, nelle giornate di domenica 5 e lunedì 6 aprile. Appuntamenti, entrambi alle 12.55 live, da non perdere per gli appassionati di ginnastica artistica, con i migliori specialisti mondiali in scena sui vari attrezzi.

Nessun italiano in gara: gli azzurri attesi a Osijek

L’Italia non sarà della partita al Cairo. Le azzurre sono reduci dall’impegno al Trofeo di Jesolo, mentre gli atleti italiani torneranno in gara solo all’ultimo appuntamento stagionale del circuito, in programma a Osijek.

I protagonisti attesi: da Nemour a Petrounias

In campo femminile il nome più atteso è quello di Kaylia Nemour, campionessa olimpica di Parigi 2024 alle parallele asimmetriche, reduce dal successo ottenuto a Baku e tra le favorite sugli staggi anche al Cairo. Da seguire anche le cinesi Limin Yu, Qiyuan Qiu e Shuting Jiang, oltre alle slovene Teja Belak e Lucija Hribar.

Nel settore maschile uno degli appuntamenti più interessanti è il confronto al corpo libero tra Yahor Sharamkou e Karl Yulo. Al cavallo con maniglie si candidano tra i protagonisti Mamikon Khachatryan, Zeinolla Idrissov e Nariman Kurbanov. Agli anelli spazio ad Artur Avetisyan e al greco Eleftherios Petrounias, mentre al volteggio è atteso Sebastian Sponevik. Angel Barajas proverà invece a fare la differenza alle parallele pari e alla sbarra.