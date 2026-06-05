Tennis in tv dall’8 al 14 giugno: Stoccarda, Londra e ’s-Hertogenbosch in diretta su Sky e NOW

Settimana ricca di appuntamenti per gli appassionati di tennis. Dal 8 al 14 giugno saranno quattro i tornei trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW: gli ATP 250 di Stoccarda e ’s-Hertogenbosch e i tornei WTA di Londra e ’s-Hertogenbosch accompagneranno il passaggio dalla terra battuta alla stagione sull’erba.

Con il Roland Garros alle spalle, il circuito internazionale entra nella fase dedicata all’erba e Sky Sport continuerà a seguire il grande tennis per tutta la settimana con quattro tornei in diretta dal 8 al 14 giugno su Sky e in streaming su NOW.

Gli appassionati potranno seguire due eventi del circuito ATP e due del circuito WTA, in una settimana fondamentale per la preparazione ai grandi appuntamenti estivi sui prati.

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Quattro tornei in diretta tra ATP e WTA

Il programma maschile prevede l’ATP 250 Boss Open di Stoccarda e l’ATP 250 Libema Open di ’s-Hertogenbosch, mentre nel circuito femminile saranno protagonisti il WTA 500 HSBC Championships di Londra e il WTA 250 Libema Open di ’s-Hertogenbosch.

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento per seguire gli incontri dei migliori giocatori italiani e le sfide più importanti della settimana, con telecronache e commenti in italiano.

Sky Sport Plus ed Extra Match per non perdere nulla

Oltre alla copertura televisiva tradizionale, i clienti Sky potranno usufruire di Sky Sport Plus, il servizio interattivo che permette di accedere alle immagini live dai campi di gioco e agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per gli abbonati NOW sarà disponibile il servizio Extra Match, con canali aggiuntivi dedicati alle immagini in diretta provenienti dai campi dei tornei ATP e WTA.

Aggiornamenti, approfondimenti e notizie saranno inoltre disponibili su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

Semifinali e finali nel weekend

Il programma entrerà nel vivo nel fine settimana con le semifinali e le finali dei quattro tornei.

Sabato 13 giugno saranno protagoniste le semifinali degli ATP 250 di Stoccarda e ’s-Hertogenbosch e dei tornei WTA di Londra e ’s-Hertogenbosch.

Domenica 14 giugno spazio invece agli atti conclusivi con le finali dell’ATP 250 di Stoccarda, dell’ATP 250 di ’s-Hertogenbosch, del WTA 500 di Londra e del WTA 250 di ’s-Hertogenbosch.

La programmazione del weekend

Sabato 13 giugno

Sky Sport Tennis: semifinali WTA 250 e ATP 250 di ’s-Hertogenbosch

Sky Sport Arena: semifinali ATP 250 Stoccarda

Sky Sport Max: semifinali WTA 500 Londra

Domenica 14 giugno