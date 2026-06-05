Tiro a volo, a Casalecchio di Reno scatta il 58° Europeo di Elica: l’Italia punta al massimo

Il Tav Bologna accoglie da sabato 6 giugno i migliori specialisti del continente per l’assegnazione degli scudetti europei 2026: parata di stelle azzurre e grandi sfide da seguire sui canali live istituzionali.

Il momento più atteso della stagione continentale per la specialità dell’Elica è finalmente arrivato. Nel fine settimana alle porte verranno messi in palio i Titoli Europei del 2026 all’interno di una cornice italiana d’eccellenza: a ospitare la cinquantottesima edizione della manifestazione sarà infatti l’impianto del Tav Bologna, situato a Casalecchio di Reno (BO). I migliori interpreti internazionali si incroceranno sulle pedane emiliane per una due giorni ad altissimo tasso agonistico, arricchita dalle immagini e dagli aggiornamenti live trasmessi dalle piattaforme web dedicate per non perdere nemmeno un lancio.

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Formula di gara e nazioni partecipanti al Tav Bologna

La corsa verso le medaglie d’oro europee si aprirà ufficialmente nella giornata di sabato 6 giugno e si concluderà domenica 7 giugno. Ciascun tiratore iscritto avrà a propria disposizione un totale di 30 bersagli “bianco e arancio” da abbattere per provare a scalare la classifica e issarsi sul tetto del vecchio continente. Il livello della competizione si preannuncia stellare, grazie alla presenza confermata di 53 atleti in rappresentanza di 7 differenti nazioni, pronti a darsi battaglia in tutte le categorie previste dal programma internazionale.

Tutti i convocati della Squadra Azzurra

La Federazione italiana si presenta all’appuntamento casalingo con una delegazione di primissimo ordine, infarcita di campioni in carica e medagliati internazionali che punteranno decisi al podio. Di seguito l’elenco completo di tutti i tiratori azzurri che scenderanno in pedana, suddivisi per ciascuna squadra di categoria: