Tiro a volo, a Casalecchio di Reno scatta il 58° Europeo di Elica: l’Italia punta al massimo

Il Tav Bologna accoglie da sabato 6 giugno i migliori specialisti del continente per l’assegnazione degli scudetti europei 2026: parata di stelle azzurre e grandi sfide da seguire sui canali live istituzionali.
Il momento più atteso della stagione continentale per la specialità dell’Elica è finalmente arrivato. Nel fine settimana alle porte verranno messi in palio i Titoli Europei del 2026 all’interno di una cornice italiana d’eccellenza: a ospitare la cinquantottesima edizione della manifestazione sarà infatti l’impianto del Tav Bologna, situato a Casalecchio di Reno (BO). I migliori interpreti internazionali si incroceranno sulle pedane emiliane per una due giorni ad altissimo tasso agonistico, arricchita dalle immagini e dagli aggiornamenti live trasmessi dalle piattaforme web dedicate per non perdere nemmeno un lancio.
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Formula di gara e nazioni partecipanti al Tav Bologna
La corsa verso le medaglie d’oro europee si aprirà ufficialmente nella giornata di sabato 6 giugno e si concluderà domenica 7 giugno. Ciascun tiratore iscritto avrà a propria disposizione un totale di 30 bersagli “bianco e arancio” da abbattere per provare a scalare la classifica e issarsi sul tetto del vecchio continente. Il livello della competizione si preannuncia stellare, grazie alla presenza confermata di 53 atleti in rappresentanza di 7 differenti nazioni, pronti a darsi battaglia in tutte le categorie previste dal programma internazionale.
Tutti i convocati della Squadra Azzurra
La Federazione italiana si presenta all’appuntamento casalingo con una delegazione di primissimo ordine, infarcita di campioni in carica e medagliati internazionali che punteranno decisi al podio. Di seguito l’elenco completo di tutti i tiratori azzurri che scenderanno in pedana, suddivisi per ciascuna squadra di categoria:
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Men: Fari puntati sul messinese Antonio Passalacqua (Campione Europeo e Iridato Assoluto in carica), affiancato dal romano Andrea Citracca di Fiumicino (Vice Campione Europeo Assoluto in carica), dal siciliano Carmelo Passalacqua di Messina e dal bresciano Marco Rodenghi di Roncadelle.
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Ladies: Il terzetto rosa sarà composto da Emanuela Barillà di Rodì Milici (argento Iridato Lady 2025), Silvia Camiciola di Narni (bronzo Continentale Lady 2025) e dalla padrona di casa Paola Tattini di Valsamoggia.
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Junior: La linea verde azzurra si affiderà al talento di Gabriele Delli Carri di Foggia, Alessio Monaco di Pozzuoli e Federico Salpietro di Ucria.
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Senior: Il team schiererà Mauro Biondi di Faenza, Sebastiano Molinari di San Severino Marche, Roberto Proietti di Terni (Campione Iridato Senior 2025) e il livornese Gianluigi Turchi.
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Veterani: In pedana per questa categoria saliranno Andrea Martignoni di Livorno, Franco Tassinari di Faenza (Campione Iridato Veterani 2025) e Claudio Torbani di Imola.
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Master: La spedizione italiana si chiude con il terzetto composto da Franco Negrini di Quistello, Giancarlo Serra di Castelfranco Emilia e Dario Silvia di Firenze.