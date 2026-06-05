TeamGym, assegnati a Lignano Sabbiadoro i titoli italiani Gold 2026

Quasi 300 atleti e 46 squadre protagonisti delle Finali del Campionato Nazionale Gold di TeamGym. Al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro sono stati assegnati gli scudetti delle categorie Mini Team e Team, con lo sguardo già rivolto agli Europei di Espoo.

Si è conclusa a Lignano Sabbiadoro l’edizione 2026 delle Finali del Campionato Nazionale Gold di TeamGym. Dal 2 al 4 giugno il Palazzetto dello Sport del Bella Italia Village ha ospitato l’appuntamento più importante della stagione nazionale, riunendo quasi 300 atleti suddivisi in 46 squadre appartenenti a 21 società provenienti da tutta Italia.

La manifestazione si è svolta sotto il coordinamento della Direttrice Tecnica Nazionale Ornella Padovan e della Direttrice Nazionale di Giuria Giulia Zucchiatti, confermando la crescita di una disciplina sempre più seguita e competitiva.

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I titoli italiani dei Mini Team

Il 3 giugno sono stati protagonisti i 26 Mini Team impegnati nelle rispettive finali e nell’assegnazione degli scudetti nazionali.

Nella categoria Allieve Femminile la prova finale è stata vinta da Cervia Equipe, ma il titolo italiano è andato alla Usacli Robilant con 77,800 punti complessivi, davanti a Cervia Equipe (76,975) e Flic Flac Team (76,900).

Tra le Junior Femminili successo stagionale per Nuova Realtà 86, che ha conquistato anche il titolo italiano con 82,500 punti. Alle sue spalle Exprì Noceto (80,450) e Team Anni Verdi (80,150).

Nelle Senior Femminili il titolo è andato all’Eden Sport con 83,400 punti, davanti a Exprì Noceto (82,950) e Ginnastica Serra Riccò (81,300). Nella Senior Maschile VertiGimn, unica squadra presente, si è laureata campione d’Italia con 76,650 punti.

Tra le Senior Mixed il titolo nazionale è stato conquistato da New Alpi Gym con 76,100 punti complessivi, davanti a Nuova Realtà 86 (75,550) e Centro Ginnastica Monterotondo (72,000).

Le finali dei Team

La giornata conclusiva del 4 giugno ha visto in gara i Team delle categorie Allieve, Junior e Senior.

Nella categoria Allieve Femminili dominio di Nuova Realtà 86, che ha conquistato il titolo italiano con 79,150 punti. Alle sue spalle Exprì Noceto e la seconda squadra di Nuova Realtà 86.

Tra le Junior Femminili successo per Flic Flac Team, campione d’Italia con 74,700 punti, davanti a Ginnastica Serra Riccò (74,250) e Libertas Fossano (74,050). Nella Junior Mixed, unica formazione in gara, Ginnastica Cumiana ha conquistato il titolo con 74,000 punti.

Le categorie Senior

Nelle Senior Maschili la Usacli Robilant, unica squadra partecipante, si è laureata campione d’Italia con il punteggio di 89,400.

Tra le Senior Femminili la Usacli Robilant ha conquistato anche il titolo nazionale con 86,750 punti, precedendo Flic Flac Team (83,900) ed Eschilo (82,450).

Nella categoria Senior Mixed il successo è andato a Nuova Realtà 86, autrice della miglior prestazione della manifestazione con 93,700 punti. Sul podio anche Minnie Gym (83,100) e Dinamic Gym (81,850).

Obiettivo Europei 2026

Archiviata la stagione nazionale, il movimento del TeamGym guarda già ai prossimi appuntamenti internazionali. In autunno la Nazionale Junior Femminile e la Senior Mixed saranno impegnate ai Campionati Europei di TeamGym in programma a ottobre a Espoo, in Finlandia.

Le finali di Lignano Sabbiadoro hanno confermato la vitalità di un settore in continua crescita, sostenuto dal lavoro di società, tecnici, ufficiali di gara, dirigenti e organizzatori che continuano a sviluppare una disciplina sempre più competitiva nel panorama ginnico nazionale.