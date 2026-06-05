Tennis, Roland Garros: Cobolli-Zverev sarà la finale, il motivo del ritiro di Arnaldi

Il tanto atteso derby italiano maschile al Roland Garros non si è disputato a causa del ritiro di Matteo Arnaldi. Flavio Cobolli accede alla finale, dove affronta il tedesco Alexander Zverev.

Arnaldi fermato da un virus prima del match

A pochi minuti dall’ingresso sul Court Philippe Chatrier, Matteo Arnaldi ha comunicato il forfait e ha rinunciato alla semifinale del Roland Garros 2026. La causa del ritiro è un virus che lo ha pesantemente debilitato e gli ha reso impossibile disputare la partita contro il connazionale Flavio Cobolli.

L’imprevisto cancella il match con grandissimo rammarico per tutti. La partita, se si fosse giovata, avrebbe rappresentato probabilmente il derby maschile più prestigioso della storia del tennis italiano.

Arnaldi chiude così il cammino parigino, recuperando in ogni caso tanti punti nel ranking ATP, nonostante diversi incontri lunghi e molto dispendiosi.

Cobolli arriva invece all’ultimo atto del torneo senza spendere energie aggiuntive sul campo e potrà preparare direttamente la finale, ad oggi la partita più rilevante della sua carriera.

Nella precedente semifinale, Alexander Zverev ha superato il ceco Jakub Mensik in 4 set imponendosi con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3.

Il 24enne romano, testa di serie numero 10 del ranking, sfiderà domenica l’attuale numero 3 del mondo. Per il tennista azzurro si tratta della prima finale assoluta in un torneo del Grande Slam.

L’appuntamento contro Zverev vale il titolo

La finale del secondo Slam stagionale è in programma per domenica 7 giugno alle ore 15.00 sulla terra rossa parigina. Il confronto tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev decreterà a tutti gli effetti per la prima volta un nome nuovo come vincitore Major, fermando il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Cobolli cercherà l’impresa, non partendo come favorito, ma a Parigi quest’anno è davvero successo tutto ed il contrario di tutto. Tra colpi di caldo, eliminazioni eccellenti, e non ultimo i problemi di Berrettini ed Arnaldi.

Come vedere la partita? Gli appassionati possono seguire il match in diretta tv in chiaro sul canale Nove.

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