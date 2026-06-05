Giro d’Italia Women 2026, Gery conquista la settima tappa: Longo Borghini guadagna terreno in classifica

La francese Célia Gery firma il successo nella settima frazione del Giro d’Italia Women da Sorbolo Mezzani a Salice Terme. Sul podio anche Lucinda Brand e l’italiana Chantal Pegolo. Anna van der Breggen conserva la maglia rosa nonostante una caduta, mentre Elisa Longo Borghini recupera secondi preziosi in classifica generale.

Célia Gery conquista la settima tappa del Giro d’Italia Women 2026 al termine di una giornata intensa e ricca di colpi di scena. La giovane francese della FDJ-SUEZ si è imposta sul traguardo di Salice Terme dopo 159,2 chilometri di corsa, regolando in volata Lucinda Brand (Lidl-Trek) e l’azzurra Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria).

La tappa, partita da Sorbolo Mezzani, ha visto una serie di attacchi e una selezione decisiva sulle salite finali, con un gruppo ristretto che è riuscito a giocarsi il successo davanti al plotone.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gery beffa le rivali a Salice Terme

La corsa si è decisa dopo il Gran Premio della Montagna di Pietragavina, quando un gruppo di atlete di alto livello è riuscito a fare la differenza lungo l’ascesa e nella successiva discesa verso la Val Staffora.

Tra le protagoniste dell’azione decisiva figuravano Célia Gery, Lucinda Brand, Chantal Pegolo, Alison Jackson ed Elisa Longo Borghini.

Nel finale il vantaggio accumulato è stato sufficiente per resistere al ritorno del gruppo. Sulle strade di Salice Terme la francese ha interpretato al meglio le ultime curve tecniche, imponendosi allo sprint davanti a Brand e Pegolo.

Longo Borghini all’attacco

Tra le protagoniste della giornata anche Elisa Longo Borghini, che insieme alla compagna di squadra Silvia Persico ha animato gli ultimi chilometri con un attacco coraggioso.

L’azzurra ha chiuso al quinto posto di tappa, a tre secondi dalla vincitrice, ottenendo però un piccolo ma significativo guadagno nella classifica generale.

Caduta per la maglia rosa Van der Breggen

Uno dei momenti più delicati della giornata è arrivato a circa 56 chilometri dall’arrivo, quando una caduta ha coinvolto numerose atlete, tra cui la leader della corsa Anna van der Breggen e la svizzera Marlen Reusser.

Grazie al lavoro della sua squadra, l’olandese è riuscita a rientrare prima delle fasi decisive della tappa, mantenendo il controllo della classifica generale.

Ordine d’arrivo della 7ª tappa

Célia Gery – 3:51:13 Lucinda Brand – stesso tempo Chantal Pegolo – stesso tempo Alison Jackson – stesso tempo Elisa Longo Borghini +3″ Gaia Segato +3″ Lara Gillespie +8″ Chiara Consonni +8″ Millie Couzens +8″ Josie Nelson +8″

Classifica generale dopo la 7ª tappa

Anna van der Breggen – 19:49:15 Demi Vollering +1’00” Antonia Niedermaier +1’24” Isabella Holmgren +2’01” Marlen Reusser +2’03” Elisa Longo Borghini +2’07” Niamh Fisher-Black +2’33” Femke de Vries +2’38” Monica Trinca Colonel +3’21” Urška Žigart +3’26”

La lotta per la maglia rosa resta aperta

Anna van der Breggen conserva il simbolo del primato con un vantaggio di un minuto su Demi Vollering, ma la corsa resta apertissima nelle posizioni alle sue spalle.

Longo Borghini, grazie alla prova offensiva di oggi, consolida il sesto posto assoluto e continua a inseguire le prime posizioni della graduatoria generale.