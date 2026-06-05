MotoGP, Acosta domina le prequalifiche in Ungheria: Di Giannantonio secondo, Bagnaia fuori dalla top ten

Pedro Acosta chiude al comando le prequalifiche del Gran Premio d’Ungheria sul circuito di Balaton Park. Lo spagnolo della KTM precede Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, soltanto quattordicesimo.

Pedro Acosta lancia un segnale importante nel venerdì del Gran Premio d’Ungheria di MotoGP. Sul circuito di Balaton Park, il pilota spagnolo della KTM ha fatto registrare il miglior tempo nelle prequalifiche, confermandosi tra i protagonisti del weekend.

Alle sue spalle si sono piazzati Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez, capaci di inserirsi nelle prime posizioni al termine di una sessione particolarmente combattuta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Acosta davanti a tutti a Balaton Park

Il giovane talento della KTM ha chiuso la giornata con il miglior riferimento cronometrico, mettendosi alle spalle Di Giannantonio e Fernandez.

Una prestazione che conferma il buon feeling di Acosta con il tracciato ungherese e che lo candida tra i protagonisti in vista delle qualifiche e della gara.

Bezzecchi il migliore degli italiani

Tra gli italiani il migliore è stato Marco Bezzecchi, autore del sesto tempo con l’Aprilia.

Alle sue spalle ha chiuso Marc Marquez, mentre Jorge Martin ha terminato la sessione in nona posizione, riuscendo comunque a entrare nella top ten.

Bagnaia in difficoltà

Giornata più complicata invece per Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese non è riuscito a trovare il giusto ritmo sul circuito di Balaton Park e ha concluso le prequalifiche soltanto al quattordicesimo posto.

Un risultato che costringerà il campione italiano a cercare un deciso miglioramento nelle prossime sessioni per recuperare terreno in vista del prosieguo del fine settimana.

Top 3 delle prequalifiche

Pedro Acosta (KTM) Fabio Di Giannantonio Raul Fernandez

Da segnalare anche il sesto posto di Marco Bezzecchi, il settimo di Marc Marquez e il nono di Jorge Martin, mentre Bagnaia ha chiuso quattordicesimo.